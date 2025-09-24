24 de septiembre de 2025 - 23:27

Fin del sueño: River Plate cayó con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores

El Millonario perdió 3 a 1 ante el Verdão en el estadio Allianz Parque, por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A tal punto le resultó, que durante los 45 minutos iniciales el local sólo contó con dos chances claras para abrir el marcador: un buen disparo de Piquerez, y un córner al segundo palo que encontró la cabeza de Murilo. En ambas, la figura de Franco Armani se agigantó para ahogar el grito. Fue lo único del equipo de Abel Ferreira.

Centro de Quintero, gol de Salas para River Plate:

Embed

De mitad de cancha para adelante, River dejó suelto a Maximiliano Salas para que corra por todo el frente de ataque, y trató de nutrirlo con el buen pie y panorama de Juan Fernando Quintero. Si bien no tuvo mucho éxito en el trámite, de la conexión entre ambos llegó el ansiado gol para igualar la serie. Fue a los 7', con el tiro libre puesto como con la mano del colombiano para la cabeza del delantero, que apareció en la puerta del área chica para el festejo.

La otra ocasión con la que contó el Millonario en la primera mitad ocurrió sobre el cierre de la misma, cuando tras una excelente jugada colectiva Castaño perdió el mano a mano ante el arquero, y en la continuidad Salas probó con un disparo que pasó muy cerca del ángulo.

Vitor Roque lo igualó en el comienzo del segundo tiempo:

Embed

El complemento no empezó bien para el elenco argentino. Palmeiras finalmente encontró la llave para generar peligro, y no la dejó pasar. A los 6', un centro al segundo palo encontró el cabezazo de Vitor Roque para provocar el rebote de Armani, y que posteriormente el propio número 9 la mande a guardar.

River intentó una respuesta rápida con un tiro libre de Acuña en campo propio para Maxi Salas, que enganchó ante dos rivales y sacó un remate apenas desviado. Desde el banco, Gallardo decidió modificar el esquema con los ingresos de Santiago Lencina y Facundo Colidio para darle más presencia al ataque. Algunos minutos más tarde, mandó a jugar a Miguel Borja y sacó a Galoppo.

Los futbolistas de refresco entraron bien en la visita, que levantó nuevamente el nivel. Así, Lencina tuvo su chance con un disparo repentino que se fue alto, y luego limpió a dos rivales para que Miguel Borja exiga a Weverton, que la mandó al córner. En contrapartida, Palmeiras encontró cada vez más espacios para liquidar la serie.

Así fue la jugada del penal para Palmeiras:

Embed

De esta forma llegó la acción que determinó todo. El Verde jugó rápido la reanudación en campo propio, Marcos Acuña bajó a Torres dentro del área, y se fue expulsado tras cometer penal. El Flaco López no falló desde los doce pasos, y estampó el 2 a 1. Con el tiempo cumplido, el delantero anotó un golazo para sumar su doblete.

Final del sueño en la Copa Libertadores para River Plate, que se armó para pelear hasta el final pero no pudo atravesar los cuartos de final. Si bien por momentos pareció estar a la altura, flaqueó en los momentos claves y se despidió de su gran objetivo para el 2025. Ahora le quedará la Liga Profesional y la Copa Argentina como consuelos.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

