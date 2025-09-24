24 de septiembre de 2025 - 20:31

Marcelo Gallardo pateó el tablero y dejó afuera de los once a un referente histórico de River Plate

El entrenador del Millonario decidió no incluir entre los once titulares a Enzo Pérez, en su búsqueda de revertir la serie con Palmeiras.

Marcelo Gallardo se la jugó ante Palmeiras

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Enzo Pérez afuera de los once de River Plate:

image

Se trata del volante central mendocino Enzo Pérez, pieza fundamental dentro y fuera del campo para el plantel Millonario que tuvo que dejar su puesto como patrón de la mitad de la cancha. La determinación no respondió a cuestiones físicas, sino a lo futbolístico. Específicamente, el Muñeco busca más velocidad y vértigo en esa zona vital del terreno, y por eso decidió darle titularidad a Galoppo, Castaño y Portillo.

De esta forma, suma su segunda ausencia desde el arranque en la presente Copa Libertadores. Anteriormente, sólo se perdió el duelo de la fase de grupos ante Independiente del Valle en condición de visitante, cuando ni siquiera fue convocado.

Cabe destacar que, a lo largo del 2025, Marcelo Gallardo mostró muchísima confianza en el nacido en Maipú. Entre torneos locales, Copa Argentina, Mundial de Clubes y Libertadores, Pérez suma 34 partidos disputados, la gran mayoría de ellos como titular. Sin embargo, no lo vio bien en el encuentro de ida frente a Palmeiras disputado en el Monumental, y hasta lo sacó luego de un flojo primer tiempo del equipo.

En cuanto a la mitad de la cancha, el director técnico se la jugó por la titularidad de Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Juan Portillo para buscar dar vuelta la serie, y colocando por delante de ellos tres a Nacho Fernández y Juan Fernando Quintero.

Formación confirmada de River Plate:

Los once titulares de River Plate ante Palmeiras, que confirmó Marcelo Gallardo: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.

