River sufrió un duro golpe y perdió en la ida con Palmeiras

River y Palmeiras se midieron en el estadio Más Monumental, donde el elenco visitante consiguió un auspicioso triunfo 2-1, aunque el cierre del encuentro favoreció ampliamente al conjunto de Marcelo Gallardo .

La primera chance clara del encuentro terminó en gol para la visita. Un córner desde la derecha encontró la cabeza de Gustavo Gómez, y la principal debilidad de River quedó expuesta. En apenas cinco minutos, el equipo de Núñez ya perdía 1-0.

Tras el golpe, el conjunto local intentó reaccionar: buscó ser prolijo en la tenencia, aunque sin profundidad en los metros finales y arrastrando la pérdida de confianza tras ese primer centro que terminó en gol. Sin embargo, en los primeros 15 minutos, Palmeiras fue superior, jugó con mayor claridad y se plantó en campo rival. Franco Armani fue exigido desde media distancia y respondió bien.

El principal problema de River estuvo en la falta de profundidad. Sus laterales no lograron proyectarse y el equipo brasileño impuso condiciones a partir del dominio del balón. El control del mediocampo resultó clave. Cuando River logró posicionar a sus laterales más adelante, el equipo comenzó a tener algo más de presencia ofensiva, aunque sin generar peligro real.

River Plate Esta vez, Franco Armani nada pudo hacer para impedir los goles visitantes. El Millonario sufrió en defensa. Gentileza

A los 20 minutos, un nuevo córner volvió a estremecer al Monumental: el cabezazo visitante dio en el palo y estuvo cerca de convertirse en el segundo tanto.

Recién cerca de la media hora, River logró instalarse con mayor continuidad en campo rival. El adelantamiento de los laterales le dio más peso en esa zona, aunque no logró traducirlo en jugadas claras. Pero si el primer gol había silenciado al estadio, la excelente definición de Vitor Roque, tras un error de Acuña, profundizó la crisis y trajo nubarrones a Núñez.

Palmerias exhibió en estos primeros 45 minutos sus pergaminos de equipo serio y candidato al título. ¿River? Sin reacción, lento y demasiado previsible. Gallardo tenía mucho por hacer en el vestuario.

El Millonario salió con claros cambios ofensivos al complemento, con Quintero entre los once para hacerse del balón. Y apenas pasado el minuto, llegó el primer cabezazo en el área del Verdao que pareció cambiar la energía, en una noche que hasta el momento tenía pocas cosas positivas.

River Plate Juan Fernando Quintero fue determinante para que River cambiara su juego y mereciera el empate. Gentileza

Había otra imagen millonaria, más mejorada, aunque sin encontrar profundidad para lastimar en busca del descuento. Sin embargo, era "otro" River, más dinámico, más decidido y lanzado en campo rival. Las pelotas cruzadas le dieron resultado y pusieron en aprietos a los brasileros. Faltaba la puntada final, pero el elenco local se mostraba muy mejorado.

Y de tanto insistir, el elenco de Gallardo encontró el descuento tras un remate de Martínez Quarta que se desvió en un defensor visitante.

Hasta el segundo final, el Millonario hizo todo el gasto en la búsqueda de encontrar el empate, pero chocó contra la férrea defensa visitante y ahora deberá buscar la clasificación en Brasil, el miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el Allianz Parque. La llave sigue abierta.

