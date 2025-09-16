16 de septiembre de 2025 - 09:21

Polémica en la Liga Mendocina: la grave agresión a un jugador de la UNCuyo que deja secuelas físicas y sanción

Matías “Chimi” Navarro fue expulsado tras agredir violentamente a Emilio Britos y producirle fractura de tabique y otras lesiones faciales, en la 10ma. fecha del de la Liga Mendocina.

Violencia en la Liga Mendocina

Violencia en la Liga Mendocina

Foto:

Por Cristian Reta

La UNCuyo y FADEP se enfrentaron por la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Mendocina, en un duelo que terminó 4-0 a favor de la visita y que se disputó en el estadio de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo cierto es que durante este encuentro se produjo un violento incidente que interrumpió el desarrollo del juego.

Leé además

Joaquín Panichelli y el Colo Barco, figuras en Francia

Diamantes argentinos en Francia: Panichelli y el Colo Barco recibieron un particular apodo en la Ligue 1

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca

Se conoció la tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras el empate en Rosario

Por Cristian Reta

Todo comenzó cuando el delantero de FADEP, Matías “Chimi” Navarro, agredió de un golpe en la cara al defensor universitario Emilio Britos. La consecuencia fue inmediata, ya que el árbitro expulsó al jugador visitante, tras el hecho que conmocionó a todos los presentes.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron repudio en las redes sociales. Lo cierto es que, tras la agresión, Britos debió ser atendido de urgencia. Los estudios posteriores confirmaron que sufrió fractura de tabique nasal, fractura de los huesos propios de la nariz y fractura del arco cigomático derecho. Por estas lesiones, el jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente.

image

Más allá de este incidente, el partido concluyó con la victoria de FADEP por 4 a 0 sobre UNCuyo, en el marco de la décima jornada del campeonato, gracias a los tantos de Thiago Satti, Chimi Navarro, Emiliano Gómez y Brandon Sánches,. El caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina, que evaluará la sanción que le corresponderá a Navarro tras la agresión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Por Cristian Reta
Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, apuntó contra los jugadores del Funebrero

"Cagones" y "Señoritas de cabaret": el presidente de Chacarita y una terrible acusación a sus jugadores

Por Cristian Reta
El gol olímpico de Ángel Di María

La imagen que confirma que el gol olímpico de Di María a Boca fue antirreglamentario

Por Cristian Reta
Vóley. La selección adulta masculina de Argentina dio cuenta de Corea del Sur.

Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación a octavos

Por Gonzalo Tapia