Polémica en la Liga Mendocina: la grave agresión a un jugador de la UNCuyo que deja secuelas físicas y sanción

La UNCuyo y FADEP se enfrentaron por la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Mendocina, en un duelo que terminó 4-0 a favor de la visita y que se disputó en el estadio de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo cierto es que durante este encuentro se produjo un violento incidente que interrumpió el desarrollo del juego.
Todo comenzó cuando el delantero de FADEP, Matías “Chimi” Navarro, agredió de un golpe en la cara al defensor universitario Emilio Britos. La consecuencia fue inmediata, ya que el árbitro expulsó al jugador visitante, tras el hecho que conmocionó a todos los presentes.
El golpe y la expulsión que sacudió a la Liga Mendocina
De acuerdo a los testimonios recogidos en la cancha, la acción se produjo tras una jugada disputada en la que Navarro le aplicó un golpe de puño directo en el rostro a Britos. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja de manera inmediata.
Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron repudio en las redes sociales. Lo cierto es que, tras la agresión, Britos debió ser atendido de urgencia. Los estudios posteriores confirmaron que sufrió fractura de tabique nasal, fractura de los huesos propios de la nariz y fractura del arco cigomático derecho. Por estas lesiones, el jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente.
Más allá de este incidente, el partido concluyó con la victoria de FADEP por 4 a 0 sobre UNCuyo, en el marco de la décima jornada del campeonato, gracias a los tantos de Thiago Satti, Chimi Navarro, Emiliano Gómez y Brandon Sánches,. El caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina, que evaluará la sanción que le corresponderá a Navarro tras la agresión.