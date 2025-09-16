Polémica en la Liga Mendocina: la grave agresión a un jugador de la UNCuyo que deja secuelas físicas y sanción

Matías “Chimi” Navarro fue expulsado tras agredir violentamente a Emilio Britos y producirle fractura de tabique y otras lesiones faciales, en la 10ma. fecha del de la Liga Mendocina.

La UNCuyo y FADEP se enfrentaron por la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Mendocina, en un duelo que terminó 4-0 a favor de la visita y que se disputó en el estadio de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo cierto es que durante este encuentro se produjo un violento incidente que interrumpió el desarrollo del juego.

Todo comenzó cuando el delantero de FADEP, Matías “Chimi” Navarro, agredió de un golpe en la cara al defensor universitario Emilio Britos. La consecuencia fue inmediata, ya que el árbitro expulsó al jugador visitante, tras el hecho que conmocionó a todos los presentes.

El golpe y la expulsión que sacudió a la Liga Mendocina De acuerdo a los testimonios recogidos en la cancha, la acción se produjo tras una jugada disputada en la que Navarro le aplicó un golpe de puño directo en el rostro a Britos. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja de manera inmediata.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron repudio en las redes sociales. Lo cierto es que, tras la agresión, Britos debió ser atendido de urgencia. Los estudios posteriores confirmaron que sufrió fractura de tabique nasal, fractura de los huesos propios de la nariz y fractura del arco cigomático derecho. Por estas lesiones, el jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente.