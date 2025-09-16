16 de septiembre de 2025 - 11:42

Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación a octavos

La próxima presentación de la selección en el Mundial de Vóley será este jueves a las 7 de la mañana, cuando cierre su participación ante Francia.

Vóley. La selección adulta masculina de Argentina dio cuenta de Corea del Sur.

Foto:

Pablo Kukarstev figura ante Corea.

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La selección argentina le ganó en cuatro sets a Corea del Sur, en su segunda presentación por el Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas, y quedó muy cerca de la clasificación a los octavos de final de la competición.

Los dirigidos por Marcelo Méndez, que en la primera fecha le ganaron al Finlandia, con una gran remontada, se impusieron por 25/22, 23/25, 25/21 y 25/18, en lo que fue una muy sólida actuación, ante el conjunto asiático.

¿Cómo fue el partido?

El partido comenzó con dos parciales muy parejos, que se definieron por detalles mínimos y que terminaron en un set por lado. Sin embargo, el combinado nacional empezó a inclinar la balanza a su favor al quedarse con el tercer set con relativa comodidad.

Ya en el cuarto set, y con mucha más confianza, los jugadores argentinos pasaron por arriba a los coreanos para conseguir un contundente 25/18 y sentenciar el encuentro.

De esta manera los dirigidos por Méndez tienen un pie y medio en los octavos de final de este Mundial que estrena un nuevo formato, donde avanzan los dos mejores de cada grupo, ya que en su presentación le dieron vuelta un partido durísimo a Finlandia en el que comenzaron con una desventaja de 2-0 en sets.

Para que se consume en esta fecha la clasificación de la Argentina a los octavos de final, Francia debería ganarle a Finlandia.

La próxima presentación de la Argentina en el Mundial de Vóley será este jueves 18 a las 7 de la mañana, cuando cierre su participación en el Grupo C ante Francia.

