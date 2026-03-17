Sebastián Battaglia fulminó a Juan Román Riquelme: "Me estaba faltando el respeto"

En diálogo con TyC Sports, Battaglia confesó que le molestó el famoso episodio donde Riquelme hizo bajar a los jugadores del micro para darles una charla por el mal rendimiento del equipo, al tiempo que aseguró no estar al tanto. “Me sorprendió. No sabía cómo se habían dado las cosas. Cuando me entero cómo fue, obviamente me molestó ", expresó al respecto.

Luego, el exvolante Xeneize explicó que Boca también es su casa, y que no sólo pertenece al actual presidente. "Me estaba faltando el respeto en un lugar que es mío también. Boca es mi casa, estuve desde los 15 años y soy el jugador más ganador de la historia, le pese a quien le pese. Eso es mío y no me lo saca nadie" , lanzó sin tapujos.

Además, reiteró que no participó de la decisión de la charla improvisada. "En ese momento, no sabía cómo se había dado la situación y hubo gente que tampoco me protegió y le tuvo que decir ‘no, esperá, vení mañana’ . No fue una charla mala, fue motivadora, pero no estuvo bien el timing . Lo hemos discutido”, cerró.

Por otro lado, Battaglia decidió contar la verdad acerca de un rumor muy comentado, que dice que Riquelme participa del armado de los equipos. Sobre este tema, aseguró: “Había charlas de fútbol como las tiene cualquiera, lo que pasa es que hablamos de una figura como el presidente, que jugó al fútbol y tuvo su historia en el club . No fue tanto con él, sí con los demás, pero imagino que ellos tenían muchas más charlas que yo. ¿Si el Consejo bajaba un mensaje que venía de más arriba? No lo puedo decir tan claro, pero bueno. Yo pensé en hacer lo mejor para Boca, poniendo a Boca por encima de todo".

El presente de Boca según Battaglia: "Me gustaría que sea diferente"

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors

Sebastián Battaglia, una de las personas con más experiencia y conocimiento del mundo Boca Juniors, analizó el presente de la institución. Entre otras cosas, opinó del mercado de pases, Claudio Úbeda, y las próximas elecciones.

Respecto a los refuerzos que ha cerrado en los últimos tiempos, el entrenador opinó que haría las cosas diferentes. “La postura que hoy tiene Boca con la contratación de entrenadores y jugadores es diferente a la de otros clubes, se maneja de otra manera. Es discutible, nadie tiene la verdad, pero a mí me gustaría que sea diferente”, tiró.

Además, no esquivó la pregunta sobre cómo observa a Claudio Úbeda, y se metió en la polémica por el único cambio que el DT introdujo ante San Lorenzo. "El otro día hubo un solo cambio. Si confío en lo que tengo, lo voy a usar... y más sabiendo que se vienen tres competencias por delante. Boca debería tener titulares, un suplente que compita mano a mano con el titular para que no sienta que tiene ganado el puesto, y un chico que empuje para aparecer en Primera", sintetizó.

Battaglia no descartó enfrentarse a Riquelme:

DLA - 2026-02-09T112308.466 Juan Román RIquelme, presidente de Boca.

Finalmente, dejó abierta la puerta para involucrarse en la política del club en el futuro cercano. “Creo que se le puede competir a Riquelme en una elección. Esta división no nos gusta ni nos pone contentos. Yo viví otro club y me gustaría ver otro Boca, hacia eso vamos. Está todo enrarecido, el hincha está dividido, nos tiramos en cara quién ganó una cosa y quién perdió la otra. Queremos que el hincha esté unido y vuelva a tener los lindos momentos como los que me tocó vivir dentro de la cancha”.