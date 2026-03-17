Boca: se confirmó el grado de la lesión de Santiago Ascacíbar

Después de las múltiples dudas que generó su salida en el encuentro que Boca mantuvo con Unión de Santa Fe por la Liga Profesional, Santiago Ascacíbar recibió el detalle de la lesión que sufrió. Así, se confirmó cuanto tiempo estará fuera de los campos de juego.
Los estudios médicos confirmaron el grado de la lesión, que el propio entrenador Claudio Úbeda había anticipado en conferencia de prensa, cuando expresó que "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".
Su salida, a los 6 minutos del segundo tiempo ante el Tatengue, obligó al DT a realizar un cambio temprano, ingresando al experimentado español Ander Herrera, quien había renovado su contrato con el club para este 2026 tras recuperarse de molestias físicas del año pasado.
¿Cuando podrá volver Ascacíbar a Boca?
Cabe destacar que el exEstudiantes es una pieza fija del equipo, habiendo disputado en gran nivel todos los partidos delTorneo Apertura como titular. Inclusive, con aporte de goles en los dos encuentros previos a su lesión. Por tal motivo, su ausencia será un verdadero dolor de cabeza para el entrenador, que tendrá que confiar en Ander Herrera como sustituto.
La baja llega en un contexto sensible, donde el equipo necesita abrochar una victoria ante Instituto de Córdoba, el domingo a las 20 horas. Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que la cercanía de la fecha FIFA reducirá la cantidad de partidos que se perderá.
Así, de no mediar inconvenientes, el Ruso podría retornar al equipo titular justo antes del clásico con River Plate, dispuesto para el fin de semana del 19 de abril en el Estadio Más Monumental.