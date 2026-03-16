16 de marzo de 2026 - 21:11

Boca: Más dolores de cabeza para Claudio Ubeda

No se sabe si Santiago Ascacíbar podrá jugar ante Instituto de Córdoba el domingo, el Xeneize podría perder a su volante un mínimo de tres semanas

Fútbol. Santiago Ascacíbar podría estar fuera por tres semanas, por una lesión

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La jornada que se preveía como positiva en Santa Fe terminó en alerta para el conjunto de Boca. Santiago Ascacíbar, quien se unió al club en enero tras una negociación histórica con Estudiantes, tuvo que abandonar el campo debido a un problema en su isquiotibial izquierdo.

Su salida, a los 6 minutos del segundo tiempo, obligó a Claudio Úbeda a realizar un cambio temprano, ingresando al experimentado español Ander Herrera, quien había renovado su contrato con el club para este 2026 tras recuperarse de molestias físicas del año pasado. Herrera aportó una nueva dinámica al equipo, pero la preocupación por la salud de Ascacíbar persiste. Si se confirma la baja del platense, Herrera se perfila como la alternativa natural.

Boca enfrentará a Instituto de Córdoba este domingo a las 20:00 hs en La Bombonera. La situación de Ascacíbar es incierta, ya que se le realizarán estudios en la zona afectada para determinar si sufre un desgarro o una fuerte contractura.

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