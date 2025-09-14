14 de septiembre de 2025 - 14:06

La remontada épica de Argentina en el mundial de voley y el histórico récord de Luciano De Cecco

Comenzó el mundial de voley y los dirigidos por Marcelo Méndez sacaron adelante un partido chivo. Cuándo es el próximo partido.

La remontada épica de Argentina en el mundial de voley y el histórico récord de Luciano De Cecco.

La remontada épica de Argentina en el mundial de voley y el histórico récord de Luciano De Cecco.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección argentina masculina de vóleibol debutó con una victoria llena de carácter en el Mundial de Filipinas. En el Coliseo Smart Araneta de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez se repuso de un inicio adverso y derrotó 3-2 a Finlandia en el Grupo C.

Leé además

Vóley. Recordemos, que este equipo del club San Martín Pacifico fue el que fue campeón y ascendió a la Liga Nacional de damas, certamen que será en febrero en Mendoza.

Vóley: En el club General San Martín Pacífico están de parabienes y muy contentos

Por Gonzalo Tapia
El central mendocino es uno de los grandes referentes del equipo nacional en los últimos tiempos. 

Con el mendocino Agustín Loser como referente, Argentina debuta en el Mundial de Vóley 2025

Por Sergio Faria

Una remontada épica en el debut

El conjunto albiceleste comenzó con muchas dificultades: cayó en los dos primeros parciales por 19-25 y 18-25, desbordado por la intensidad finlandesa. Sin embargo, con ajustes en defensa y una notable reacción colectiva, Argentina logró torcer la historia y se llevó las siguientes mangas 25-22, 25-22 y 15-11, firmando un triunfo de alto valor anímico.

Embed

Kukartsev, la figura del partido

El opuesto Pablo Kukartsev fue clave en la remontada, aportando 20 puntos para convertirse en el máximo anotador argentino y segundo del encuentro, solo detrás del finlandés Joonas Mikael Jokela, autor de 26.

Tras el partido, Kukartsev habló sobre el inicio del partido: “Arrancamos con muchas emociones, nervios, inseguridad y quizás presión. Finlandia jugó un partido increíble: presionó muchísimo con el saque, defendió como nunca, nos controló mucho en bloqueo y estuvo muy bien en ataque y contraataque. Nos costó encontrarnos con el juego que veníamos demostrando”.

La remontada épica de Argentina en el mundial de voley y el histórico récord de Luciano De Cecco
Argentina remontó un partido difícil y le ganó a Finlandia.

Argentina remontó un partido difícil y le ganó a Finlandia.

Además, destacó el cambio de actitud del equipo: “Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión y las inseguridades. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás. Tenemos jugadores muy buenos, con mucha experiencia y una calidad increíble, y queremos demostrarlo partido a partido”.

El récord histórico de Luciano De Cecco

Este partido tuvo un condimento espacial para Luciano De Cecco, ya que se convirtió en el único jugador en la historia en disputar seis Mundiales de vóley. La leyenda del deporte tenía 18 años cuando jugó el primero en 2006. Hoy tiene 37.

Luciano De Cecco
Acá, el único jugador en la historia en disputar seis Mundiales de vóley.

Acá, el único jugador en la historia en disputar seis Mundiales de vóley.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina de voley

Con este triunfo, Argentina se acomoda en el Grupo C, que también integran Corea del Sur y Francia. El próximo partido será el martes desde las 23.30 (hora argentina) ante los surcoreanos, buscando otra victoria que lo acerque a la clasificación.

Voley
El martes Argentina enfrenta a Corea del Sur.

El martes Argentina enfrenta a Corea del Sur.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el Rosendo Hernández de San Luis, el piloto mendocino logró su tercera pole consecutivo en el inicio de la Copa de Oro del TC. 

Turismo Carretera: Julián Santero, imbatible en San Luis: firmó una nueva "pole" en el inicio de la Copa de Oro

Por Sergio Faria
Terence Crawford hizo historia: derrotó a Canelo Álvarez y es el primer campeón indiscutido en tres divisiones.

Noche histórica para el boxeo: Crawford derrotó a Canelo Álvarez y es el primer campeón indiscutido en tres divisiones

Por Redacción Deportes
Deportivo Maipú recibirá este domingo, en su estadio de calle Vergara al conjunto de All Boys, por la fecha 31 de Primera Nacional. 

Primera Nacional: Deportivo Maipú frente al Albo buscará reafirmarse en el Reducido: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Giuliano Galoppo de Cabeza, convirtió el primer tanto de River Plate vs. Estudiantes de La Plata por la fecha 8 del Torneo Clausura. 

Con goles de Galoppo y Nacho Fernández, River derrotó 2-1 a Estudiantes por el Torneo Clausura: mirá los goles

Por Redacción Deportes