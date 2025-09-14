La Selección argentina masculina de vóleibol debutó con una victoria llena de carácter en el Mundial de Filipinas. En el Coliseo Smart Araneta de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez se repuso de un inicio adverso y derrotó 3-2 a Finlandia en el Grupo C.
Una remontada épica en el debut
El conjunto albiceleste comenzó con muchas dificultades: cayó en los dos primeros parciales por 19-25 y 18-25, desbordado por la intensidad finlandesa. Sin embargo, con ajustes en defensa y una notable reacción colectiva, Argentina logró torcer la historia y se llevó las siguientes mangas 25-22, 25-22 y 15-11, firmando un triunfo de alto valor anímico.
Kukartsev, la figura del partido
El opuesto Pablo Kukartsev fue clave en la remontada, aportando 20 puntos para convertirse en el máximo anotador argentino y segundo del encuentro, solo detrás del finlandés Joonas Mikael Jokela, autor de 26.
Tras el partido, Kukartsev habló sobre el inicio del partido: “Arrancamos con muchas emociones, nervios, inseguridad y quizás presión. Finlandia jugó un partido increíble: presionó muchísimo con el saque, defendió como nunca, nos controló mucho en bloqueo y estuvo muy bien en ataque y contraataque. Nos costó encontrarnos con el juego que veníamos demostrando”.
La remontada épica de Argentina en el mundial de voley y el histórico récord de Luciano De Cecco
Argentina remontó un partido difícil y le ganó a Finlandia.
Además, destacó el cambio de actitud del equipo: “Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión y las inseguridades. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás. Tenemos jugadores muy buenos, con mucha experiencia y una calidad increíble, y queremos demostrarlo partido a partido”.
El récord histórico de Luciano De Cecco
Este partido tuvo un condimento espacial para Luciano De Cecco, ya que se convirtió en el único jugador en la historia en disputar seis Mundiales de vóley. La leyenda del deporte tenía 18 años cuando jugó el primero en 2006. Hoy tiene 37.
Luciano De Cecco
Acá, el único jugador en la historia en disputar seis Mundiales de vóley.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina de voley
Con este triunfo, Argentina se acomoda en el Grupo C, que también integran Corea del Sur y Francia. El próximo partido será el martes desde las 23.30 (hora argentina) ante los surcoreanos, buscando otra victoria que lo acerque a la clasificación.
Voley
El martes Argentina enfrenta a Corea del Sur.