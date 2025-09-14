Comenzó el mundial de voley y los dirigidos por Marcelo Méndez sacaron adelante un partido chivo. Cuándo es el próximo partido.

La remontada épica de Argentina en el mundial de voley y el histórico récord de Luciano De Cecco.

La Selección argentina masculina de vóleibol debutó con una victoria llena de carácter en el Mundial de Filipinas. En el Coliseo Smart Araneta de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez se repuso de un inicio adverso y derrotó 3-2 a Finlandia en el Grupo C.

Una remontada épica en el debut El conjunto albiceleste comenzó con muchas dificultades: cayó en los dos primeros parciales por 19-25 y 18-25, desbordado por la intensidad finlandesa. Sin embargo, con ajustes en defensa y una notable reacción colectiva, Argentina logró torcer la historia y se llevó las siguientes mangas 25-22, 25-22 y 15-11, firmando un triunfo de alto valor anímico.

Embed VAMOS LOS PIIIIIIIBEEES!!



Sufriendo. Jugando muy mal los dos primeros sets. Mejorando mucho con el ingreso de Jan, gran aporte en recepción e importante en la red, con De Cecco, que sacó lo mejor de todos. Kuka y Lulo bancando momentos duros..



3-2

pic.twitter.com/UtKmIHqLHq — Voley Plus (@VoleyPlus) September 14, 2025 Kukartsev, la figura del partido El opuesto Pablo Kukartsev fue clave en la remontada, aportando 20 puntos para convertirse en el máximo anotador argentino y segundo del encuentro, solo detrás del finlandés Joonas Mikael Jokela, autor de 26.

Tras el partido, Kukartsev habló sobre el inicio del partido: “Arrancamos con muchas emociones, nervios, inseguridad y quizás presión. Finlandia jugó un partido increíble: presionó muchísimo con el saque, defendió como nunca, nos controló mucho en bloqueo y estuvo muy bien en ataque y contraataque. Nos costó encontrarnos con el juego que veníamos demostrando”.

La remontada épica de Argentina en el mundial de voley y el histórico récord de Luciano De Cecco Argentina remontó un partido difícil y le ganó a Finlandia. Además, destacó el cambio de actitud del equipo: “Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión y las inseguridades. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás. Tenemos jugadores muy buenos, con mucha experiencia y una calidad increíble, y queremos demostrarlo partido a partido”.