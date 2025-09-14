Turismo Carretera: Julián Santero, terminó segundo en San Luis y la pelea por el título quedó abierta

En el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera 2025, el mendocino Julián Santero volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. Con un ritmo competitivo y una conducción precisa, el piloto del Fispa Corse terminó segundo en la final disputada en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, sumando un nuevo podio que lo mantiene en la pelea directa por el campeonato.
El vencedor en el San Luis fue Agustín Canapino, segundo quedó el mendocino y completó el podio Santiago Mangoni (Camaro).
Santero, al frente de su Ford Mustang, fue el único que logró presionar de cerca al ganador Agustín Canapino (Camaro), especialmente durante la primera mitad de la carrera. El mendocino se mantuvo por debajo del segundo de diferencia durante varios giros, sin embargo, la degradación de neumáticos y las condiciones cambiantes de pista le impidieron atacar con mayor profundidad en la parte final. “Fue una carrera a fondo y difícil. La pista se fue rompiendo y, yendo atrás de otro auto, se complicaba por el aire sucio y el calentamiento de las gomas”, explicó Santero.
image
Julián Santero se encuentra segundo en el campeonato.
Prensaactc
Pese a no haber conseguido aún la victoria que lo habilite reglamentariamente a ser campeón en caso de ganar la Copa de Oro, Santero cosechó su cuarto podio en lo que va de la temporada y se posiciona 2º en el mini torneo, a solo 17 puntos de Canapino. Su regularidad ha sido clave: en las últimas seis competencias, el mendocino sumó en todas y siempre se mantuvo entre los protagonistas.
Un Mustang competitivo pese a los cambios
La fecha de San Luis marcó el debut del nuevo reglamento técnico que benefició a Ford, Dodge y Torino. Pese a los ajustes, Chevrolet dominó con un "1-3" (Canapino y Mangoni), pero Santero logró intercalarse en ese dominio y fue el mejor ubicado entre los pilotos del “Óvalo”, cortando una racha de cuatro triunfos consecutivos de la marca en este circuito.
image
Santero necesita ganar una carrera en lo que resta del campeonato para poder aspirar al título.
Prensaactc
El rendimiento de su Mustang fue competitivo, aunque el equipo reconoció que deberán seguir ajustando el equilibrio del auto para escenarios más exigentes como el que se viene, el circuito de San Nicolás, el 4 y 5 de octubre.
Campeón en 2024, Santero encara la definición de la temporada con la solidez que lo llevó a consagrarse el año pasado. Sin estridencias, pero con constancia, es hoy uno de los pilotos más completos del parque. Su equipo, el Fispa Corse, ha logrado darle un auto competitivo casi todas las fechas, y la dupla técnica con su ingeniero ha sido uno de los factores de su consistencia.
Con cinco fechas por delante y el objetivo de conseguir esa victoria que lo habilite a pelear por la corona, Julián Santero sabe que no hay margen de error. Pero también sabe que ya dio el primer paso firme.