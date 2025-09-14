Turismo Carretera: Julián Santero, terminó segundo en San Luis y la pelea por el título quedó abierta

El piloto mendocino logró subir al podio y quedó segundo en el campeonato, que actualmente tiene como líder al ganador en la ciudad puntana, Agustín Canapino.

En el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera 2025, el mendocino Julián Santero volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. Con un ritmo competitivo y una conducción precisa, el piloto del Fispa Corse terminó segundo en la final disputada en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, sumando un nuevo podio que lo mantiene en la pelea directa por el campeonato.

El vencedor en el San Luis fue Agustín Canapino, segundo quedó el mendocino y completó el podio Santiago Mangoni (Camaro).

Santero, al frente de su Ford Mustang, fue el único que logró presionar de cerca al ganador Agustín Canapino (Camaro), especialmente durante la primera mitad de la carrera. El mendocino se mantuvo por debajo del segundo de diferencia durante varios giros, sin embargo, la degradación de neumáticos y las condiciones cambiantes de pista le impidieron atacar con mayor profundidad en la parte final. “Fue una carrera a fondo y difícil. La pista se fue rompiendo y, yendo atrás de otro auto, se complicaba por el aire sucio y el calentamiento de las gomas”, explicó Santero.

image Julián Santero se encuentra segundo en el campeonato. Prensaactc Pese a no haber conseguido aún la victoria que lo habilite reglamentariamente a ser campeón en caso de ganar la Copa de Oro, Santero cosechó su cuarto podio en lo que va de la temporada y se posiciona 2º en el mini torneo, a solo 17 puntos de Canapino. Su regularidad ha sido clave: en las últimas seis competencias, el mendocino sumó en todas y siempre se mantuvo entre los protagonistas.

Un Mustang competitivo pese a los cambios La fecha de San Luis marcó el debut del nuevo reglamento técnico que benefició a Ford, Dodge y Torino. Pese a los ajustes, Chevrolet dominó con un "1-3" (Canapino y Mangoni), pero Santero logró intercalarse en ese dominio y fue el mejor ubicado entre los pilotos del “Óvalo”, cortando una racha de cuatro triunfos consecutivos de la marca en este circuito.