Liga Profesional: Ribonetto destacó el plan de juego de Godoy Cruz, pese al empate: "Fuimos superiores"

En la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional , Godoy Cruz empató sin goles frente a Barracas Central , el líder de la Zona A, en el duelo interzona l disputado en el estadio Feliciano Gambarte . Aunque no logró festejar con un triunfo, el equipo dirigido por Walter Ribonetto se llevó un punto y celebró su primera valla invicta en este proceso.

El empate dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico y en la hinchada . Es que el Tomba , desde la reinauguración de su estadio en el mes de julio, aún no ha podido ganar en casa. El grito de gol todavía en un triunfo se hace esperar en calle Balcarce .

Pese a la falta de efectividad, el entrenador se mostró conforme con el rendimiento del equipo: “Las sensaciones que me deja este partido son positivas. Más allá de algunas ausencias, el equipo funcionó bien. El plan de juego se cumplió, pero nos faltó precisión en la finalización”, señaló Ribonetto en conferencia de prensa .

Daniel Barrea ingresó en el segundo tiempo y le aportó mayor peso ofensivo al equipo de Ribonetto, aunque no logró desequilibrar.

Durante el encuentro, Godoy Cruz tuvo chances claras. En el primer tiempo, destacaron las acciones de posesión del Indio Fernández y Yáñez, y en el complemento el equipo mejoró tanto en los duelos ofensivos como defensivos.

“Siempre fuimos los que propusimos, los que intentamos ganar. No se dio, pero la primera valla invicta es algo para destacar . Fuimos superiores, aunque los partidos se ganan con goles”, analizó el DT.

image Agustín Auzmendi es tomado por la cintura por un defensor del Guapo, en una jugada polémica sobre el final de primer tiempo. Walter Caballero.

Ribonetto valoró el orden y el volumen de juego que mostró su equipo: “Sumamos cuatro puntos de seis en los últimos dos partidos. Se está viendo una mejora en la idea que queremos implantar: una circulación rápida, un ataque organizado, y foco en nuestro propio juego. Logramos gran parte de eso, pero fallamos en los detalles”, sostuvo.

También se refirió al planteo del rival y cómo condiciona el desarrollo de los encuentros: “Sabíamos que Barracas juega con cinco defensores, que apuesta al juego directo y a las pelotas paradas. Por eso teníamos que estar concentrados durante los 100 minutos. Estos equipos te pueden ganar con una sola jugada si bajás la intensidad", aclaró.

En el cierre de la conferencia el entrenador del Tomba, Tino Ribonetto destacó el compromiso del plantel con la idea de juego: “Estamos convencidos de nuestra propuesta: ir a buscar el partido, presionar, imponer condiciones. Hoy se vio un equipo más suelto, más ordenado. El gol va a llegar, pero lo importante es que el trabajo se empieza a reflejar en la cancha”.