Hockey Césped: Las chicos mendocinos jugarán por la medalla de oro ante Buenos Aires

Hockey Césped: Mendoza con una de cal y otra de arena

Los Chicos de Mendoza estarán en la final del Campeonato Argentino de Hockey Césped, porque en su semifinal golearon a Litoral, por 6-2.

Los goles de los varones mendocinos fueron anotados por Julián Verderico en tres ocasiones, Juan Zárate, Benjamín Verde, y Jano Manchado.

La final masculina se disputará este domingo desde las 16.20 en el estadio de hockey ciudad de Godoy Cruz

En una de las semifinales del campeonato Argentino para selecciones de hockey césped, capitulo femenino, el equipo representativo de Salta derrotó a Mendoza, por 2-0, con goles de Galia Ramírez y Sofía Váldez y jugará la final frente a Buenos Aires.

En damas, el partido por el oro será a las 14.30 en el estadio de Parque San Vicente y por el tercer puesto jugaran Mendoza y San Juan desde las 12.40.

No pudo ser. El equipo de Marcos Sánchez terminó batallando y de pie hasta el final, pero no pudo sacar pasajes a la final. Salta pudo construir una victoria que hay que aplaudirla de pie, porque fue de menos a más.

El primer corto fue para el equipo del NOA. pero no le supo sacar provecho.

El combinado salteño se cerró muy bien atrás, entonces la delanteras locales no tuvieron por donde desarrollar su juego.

El seleccionado de Mendoza a estas alturas era muy ofensivo, pero no lograba a traducir en goles su superioridad.

El tiempo empezó a transcurrir y el equipo del norte emparejó el ida y vuelta con una Margarita Saravia como estandarte de todas las acciones ofensivas.

Sobre el final de esta fracción, Salta tuvo una proyección ofensiva importante, pero afortunadamente para las pretensiones locales, no prosperó y todo terminó cero a cero.

En la segunda etapa, de entrada Salta obtuvo un córner corto, pero fue defendido bien por las chicas mendocinas.

Después, cerca de los 10', la selección de Mendoza logró el primer corto a su favor, pero no le pudo sacar ventaja. En este lapso destacaron en el cuadro local: Federman, Espín y Prividera. Pero también se fue agigantando la figura de la golera Magdalena Vallone.

En el tercer cuarto, la selección local, salió con todo y Mía Prividera manufacturó el segundo corto para el local, que tampoco fue aprovechado, por las dirigidas por Marcos Sánchez.

Salta logró su tercer córner corto, Galia Ramírez no erró y quebró el cero a cero. Gol y a otra cosa.

Más tarde el elenco mendocino logró otra jugada fija, pero no hubo caso, no la pudo canjear por gol.

Después de quebrar el cero a cero, el elenco salteño se fue con todo a buscar cerrar el partido, y la arquera Vallone brilló más aún en cada intentona ofensiva de las visitantes.

Las chicas de Salta terminaron jugando en terreno rival y lograron otro córner corto, que no pudieron trocar por gol.

El cuarto cuarto fue de otro partido

Al despuntar el cuarto cuarto, no iban ni 2' de juego, cuando se creó la mejor jugada del lance: Ángeles Bellomo escapó por el medio de la cancha, desvío hacia su izquierda, la bocha la recibió Sofía Valdez que escapó sin marcas y en diagonal se coló en el semi círculo local, combinó y anoto el segundo gol para las chicas de Salta.

Después, del 2 a 0 a favor, el combinado norteño se agigantó conquistó un par de córners cortos más, pero la arquera de mendocina continuó sacando aplausos.

El último penalty córner del partido fue para Mendoza, pero no le supo sacar brillo. Así se fueron pasando los minutos y Salta logró sacar su pasaje a la gran final del Campeonato Argentino de hockey césped.