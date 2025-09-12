Hockey Césped: Mendoza con una de cal y otra de arena

Una de cal y una de arena, en esta jornada de viernes, en el ámbito del campeonato argentino de hockey césped, los equipos mendocinos tuvieron una victoria y un triunfo.
Este viernes en el marco del Argentino de hockey césped, los chicos vencieron a Entre Ríos y el team femenino no pudo ante Córdoba.
Los organizadores indicaron, que todos los partidos de la jornada sabatina donde juegue el representativo de Mendoza serán en el estadio de hockey del parque San Vicente.
Los pibes ganaron a Entre Ríos, por 1 a 0 con gol de Juan Zarate y ganaron su zona.
Hasta este momento una de las artilleras del torno es la jugadora de Mendoza Josefina Espín Castro.
Las chicas se inclinaron ante Córdoba por 2-a 1. El gol mendocino lo hizo Sol Alanis. El team Mendoza igual quedó como único líder en su zona y deberán jugar desde las 15.30 frente a San Juan por una de las semifinales.
Por otra parte, los varones juegan su semifinal desde las 17.30 ante el ganador entre Córdoba vs. litoral.