12 de septiembre de 2025

Hockey Césped: Mendoza con una de cal y otra de arena

Este viernes en el marco del Argentino de hockey césped, los chicos vencieron a Entre Ríos y el team femenino no pudo ante Córdoba.

Hockey Césped. Los varones de Mendoza vencieron por la cuenta mínima a Entre Ríos y juegan una semifinal ante el ganador del lance que sostendrán Córdoba vs. Litoral (Rosario).

Gonzalo Tapia

Una de cal y una de arena, en esta jornada de viernes, en el ámbito del campeonato argentino de hockey césped, los equipos mendocinos tuvieron una victoria y un triunfo.

Los organizadores indicaron, que todos los partidos de la jornada sabatina donde juegue el representativo de Mendoza serán en el estadio de hockey del parque San Vicente.

Los pibes ganaron a Entre Ríos, por 1 a 0 con gol de Juan Zarate y ganaron su zona.

Hasta este momento una de las artilleras del torno es la jugadora de Mendoza Josefina Espín Castro.

Las chicas se inclinaron ante Córdoba por 2-a 1. El gol mendocino lo hizo Sol Alanis. El team Mendoza igual quedó como único líder en su zona y deberán jugar desde las 15.30 frente a San Juan por una de las semifinales.

Por otra parte, los varones juegan su semifinal desde las 17.30 ante el ganador entre Córdoba vs. litoral.

