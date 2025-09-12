Hockey Cesped: Mendoza con una primera jornada brillante

Los seleccionados en damas y caballeros ganaron en sus presentaciones

Hockey Césped. Los varones golearon a Mar del Plata en su debut y ahora van por Entre Ríos.

Hockey Césped. Las chicas sumaron seis puntos y son líderes en su zona, tras vencer a Santa Fe y Buenos Aires, el gran candidato para quedarse con el título.

En Los estadios Mendocino de Hockey Césped, Ciudad de Godoy Cruz y en el club Alemán se disputa un torneo Argentino para selecciones y a los representativos locales les ha ido muy bien.

En el primer turno, los chicos de Mendoza vencieron a sus similar de Mar del Plata por 5 a 1.

Los goles de Mendoza fueron convertidos por Benjamín Verde en dos ocasiones, Mateo Catracchia, Máximo Altamirano y Santino Zicaro.

Luegos las chicas dieron cuenta de Santa fe por 7 a 0. Los goles fueron hechos por Malena Guerra en dos ocasiones, Jocelyn Jofré, Josefina Espín, Alfonsina Poges, Mora Bravi y Mia Prividera.

Y volvieron a cantar victoria ante el poderosos equipo de Buenos Aires al que vencieron por la cuenta mínima con gol de Josefina Espín.. La competencia sigue hoy, los varones enfrentaran a Entre Ríos a las 11 y el equipo femenino que se mide ante Córdoba desde las 12.30.