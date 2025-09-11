Hockey Césped: Mendoza con un debut soñado ante Mar de Plata

Hockey Césped. El elenco masculino de Mendoza arrancó con el pie derecho la disputa del torneo Argentino, para selecciones sub 14.

Los primeros minutos del primer cuarto fueron muy parejos, es más el primer córner corto fue para el elenco de marplatense, pero la visita no podo quebrar el cero aunque minutos más tarde en la primera llegada profunda de los rojos, los marplatenses anotaron a través de Marcos Cornet..

Pero la alegría visitante duro algunos minutos, porque Mendoza reaccionó e igualó desde el stick de Manchado.

Sobre el final de la primera etapa, Mateo Catraccia escapó por izquierda se fue en diagonal y con un bombazo desarticuló al golero de Mar del Plata.

Casi al despuntar el segundo cuarto, Verderico empujó la esfera, que le enviaron desde la derecha, y puso el 3 a 1 para el lenco cuyano.

Más tarde a los 7' Verderico habilitó a un compañero y este marcó el cuarto gol de Mendoza ante Mar del Plata. Mar del Plata obtuvo su segundo córner corto del partiido, pero no hubo peligro para los locales.

En la réplica, Mendoza logró su primer córner corto, pero el arquero Ortiz de mardel estuvo seguro para conjurar el mal.

Los orientados por Inzirillo intentaron llegar al quinto gol, pero el golero visitante estuvo seguro cada vez que su equipo lo requirió.