Hockey Césped: Mendoza con un debut soñado ante Mar de Plata

Comenzó a disputarse en los estadios Mendocino de Hockey Césped, Ciudad de Godoy Cruz y en el club Alemán, un torneo Argentino de selecciones, en su debut los chicos mendocinos dieron cuenta de sus pares marplatenses, por 5-1.
Los varones vencieron a los de La Feliz 5-1. El equipo femenino de hockey césped jugará a las 14 ante Santa Fe y desde las 20.30 con Buenos Aires
Los goles de Mendoza fueron convertidos por Benjamín Verde en dos ocasiones, Mateo Catracchia, Máximo Altamirano y Santino Zicaro.
El lenco marplatense salió con todo y abrió el marcador desde el stick de Valentino Garoni antes de los 5', pero la alegría visitante solo duró dos minutos, porque Mendoza empató gracias al tanto de Benjamín verde, que fue la figura del seleccionado cuyano y del partido.
Después la selección de Mendoza hizo su juego y tuvo la manija en muchos pasajes del ida y vuelta. La formación de MDQ esperó el momento de salir de contragolpe y en algunos pocos momentos complicó. Mateo Catracchia sobre el final del primer cuarto puso el 2-1 a favor del elenco Bicolor.
Después Mendoza pegó en el momento justo, y llegaron los goles de Altamirano, y Santino Zicaro. Todo terminó 5 a 1 a favor del cuadro local. Pudieron ser más, pero el arquero de Mar del Plata: Joaquín Ortiz de La Fuente, atajó varias bochas calientes que en otro partido hubieran sido gol.
En la edición 2024 del certamen, Buenos Aires y Salta en damas disputaron la final, siendo las porteñas las campeonas vigentes. Por el lado de caballeros, Buenos Aires es el vigente campeón al haber superado a Córdoba en la final del año pasado.
En el torneo de damas participarán 8 equipos divididos en 2 zonas. Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe forman parte de la zona A, mientras que Salta, Tandil, San Juan y Noroeste constituyen la zona B.
Los dos equipos que finalicen la fase de grupos en los primeros puestos de cada zona avanzarán a semifinales.
En el torneo de caballeros compiten 12 equipos divididos en 4 zonas. Buenos Aires, Tandil y La Pampa componen la zona A y Córdoba, Salta y Bahía la zona B. La zona C está conformada por Mendoza, Entre Ríos y Mar del Plata y la zona D por Tucumán, Litoral y Chile.
Los equipos de caballeros se enfrentarán entre sí en cada zona y quienes queden en los dos primeros puestos se cruzarán para definir los pases a semifinales.
El elenco masculino en su debut derrotó a Mar del Plata por 5-1. Los chicos volverán a jugar de nuevo este viernes desde las 10.30 ante el seleccionado de Entre Ríos en el estadio de parque San Vicente.
Por parte de las chicas, siempre jugarán en el estadio de hockey en Godoy Cruz, y esta tarde de jueves, tendrán dos partidos. Desde las 14 jugará ante su similar de Santa Fe. Vuelven a jugar hoy con Buenos Aires desde las 20.40.