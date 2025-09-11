11 de septiembre de 2025 - 11:19

Hockey Césped: Mendoza con un debut soñado ante Mar de Plata

Los varones vencieron a los de La Feliz 5-1. El equipo femenino de hockey césped jugará a las 14 ante Santa Fe y desde las 20.30 con Buenos Aires

Hockey Césped. El elenco masculino de Mendoza arrancó con el pie derecho la disputa del torneo Argentino, para selecciones sub 14. Los primeros minutos del primer cuarto fueron muy parejos, es más el primer córner&nbsp; corto fue para el elenco de marplatense, pero la visita no podo quebrar el cero aunque minutos más tarde en la primera llegada profunda de los rojos, los marplatenses anotaron a través de Marcos Cornet.. Pero la alegría visitante duro algunos minutos, porque Mendoza reaccionó e igualó desde el stick de Manchado. Sobre el final de la primera etapa, Mateo Catraccia escapó por izquierda se fue en diagonal y con un bombazo desarticuló al golero de Mar del Plata. Casi al despuntar el segundo cuarto, Verderico empujó la esfera, que le enviaron desde la derecha, y puso el 3 a 1 para el lenco cuyano. Más tarde a los 7 Verderico habilitó a un compañero y este marcó el cuarto gol de Mendoza ante Mar del Plata. Mar del Plata obtuvo su segundo córner corto del partiido, pero no hubo peligro para los locales. En la réplica, Mendoza logró su primer córner corto, pero el arquero Ortiz&nbsp; de mardel estuvo seguro para conjurar el mal. Los orientados por Inzirillo intentaron llegar al quinto gol, pero el golero visitante estuvo seguro cada vez que su equipo lo requirió.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Comenzó a disputarse en los estadios Mendocino de Hockey Césped, Ciudad de Godoy Cruz y en el club Alemán, un torneo Argentino de selecciones, en su debut los chicos mendocinos dieron cuenta de sus pares marplatenses, por 5-1.

Por Gonzalo Tapia
hockey cesped de mendoza esta de parabienes porque logro un campeonato a nivel nacional

Hockey Césped de Mendoza está de parabienes porque logró un campeonato a nivel nacional

Por Gonzalo Tapia

Los goles de Mendoza fueron convertidos por Benjamín Verde en dos ocasiones, Mateo Catracchia, Máximo Altamirano y Santino Zicaro.

El lenco marplatense salió con todo y abrió el marcador desde el stick de Valentino Garoni antes de los 5', pero la alegría visitante solo duró dos minutos, porque Mendoza empató gracias al tanto de Benjamín verde, que fue la figura del seleccionado cuyano y del partido.

Después la selección de Mendoza hizo su juego y tuvo la manija en muchos pasajes del ida y vuelta. La formación de MDQ esperó el momento de salir de contragolpe y en algunos pocos momentos complicó. Mateo Catracchia sobre el final del primer cuarto puso el 2-1 a favor del elenco Bicolor.

Después Mendoza pegó en el momento justo, y llegaron los goles de Altamirano, y Santino Zicaro. Todo terminó 5 a 1 a favor del cuadro local. Pudieron ser más, pero el arquero de Mar del Plata: Joaquín Ortiz de La Fuente, atajó varias bochas calientes que en otro partido hubieran sido gol.

Algo de Historia

En la edición 2024 del certamen, Buenos Aires y Salta en damas disputaron la final, siendo las porteñas las campeonas vigentes. Por el lado de caballeros, Buenos Aires es el vigente campeón al haber superado a Córdoba en la final del año pasado.

En el torneo de damas participarán 8 equipos divididos en 2 zonas. Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe forman parte de la zona A, mientras que Salta, Tandil, San Juan y Noroeste constituyen la zona B.

Los dos equipos que finalicen la fase de grupos en los primeros puestos de cada zona avanzarán a semifinales.

En el torneo de caballeros compiten 12 equipos divididos en 4 zonas. Buenos Aires, Tandil y La Pampa componen la zona A y Córdoba, Salta y Bahía la zona B. La zona C está conformada por Mendoza, Entre Ríos y Mar del Plata y la zona D por Tucumán, Litoral y Chile.

Los equipos de caballeros se enfrentarán entre sí en cada zona y quienes queden en los dos primeros puestos se cruzarán para definir los pases a semifinales.

El elenco masculino en su debut derrotó a Mar del Plata por 5-1. Los chicos volverán a jugar de nuevo este viernes desde las 10.30 ante el seleccionado de Entre Ríos en el estadio de parque San Vicente.

¿Y las damas?

Por parte de las chicas, siempre jugarán en el estadio de hockey en Godoy Cruz, y esta tarde de jueves, tendrán dos partidos. Desde las 14 jugará ante su similar de Santa Fe. Vuelven a jugar hoy con Buenos Aires desde las 20.40.

