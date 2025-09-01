Hockey Césped de Mendoza está de parabienes porque logró un campeonato a nivel nacional

La selección de hockey césped logró medalla de oro y levantó la copa en el argentino, para damas. Las chicas mendocinas fueron las mejores entre 12 equipos

En Hockey Césped, la selección de damas Sub 14 de Mendoza logró el cetro y dio la vuelta olímpica en el marco del torneo Argentino para equipos representativos y que se disputó en la ciudad de Rosario. En la gran final el elenco representantes de la Asociación Mendocina venció a su similar de la Federación Uruguaya por 2 a 1. Los tantos fueron de Isabella Ronco y Donatella Cirica.

En la fase clasificatoria "la mendocina" formó parte de la zona "B" junto a Uruguay, Chile y San Juan.

Mendoza batió a San Juan por 2-1; venció a Chile por la cuenta mínima con gol de Matilda Guerra y Brunella Ríos.

Isabella Ronco de córner corto. Luego las orientadas por Gabriel Cohen se impuso a Uruguay, por 2-0, los tantos fueron de Isabella Ronco, de jugada y Isabella Micheli de penal.