Hockey Césped de Mendoza está de parabienes porque logró un campeonato a nivel nacional

La selección de hockey césped logró medalla de oro y levantó la copa en el argentino, para damas. Las chicas mendocinas fueron las mejores entre 12 equipos
En Hockey Césped, la selección de damas Sub 14 de Mendoza logró el cetro y dio la vuelta olímpica en el marco del torneo Argentino para equipos representativos y que se disputó en la ciudad de Rosario. En la gran final el elenco representantes de la Asociación Mendocina venció a su similar de la Federación Uruguaya por 2 a 1. Los tantos fueron de Isabella Ronco y Donatella Cirica.
En la fase clasificatoria "la mendocina" formó parte de la zona "B" junto a Uruguay, Chile y San Juan.
Mendoza batió a San Juan por 2-1; venció a Chile por la cuenta mínima con gol de Matilda Guerra y Brunella Ríos.
Isabella Ronco de córner corto. Luego las orientadas por Gabriel Cohen se impuso a Uruguay, por 2-0, los tantos fueron de Isabella Ronco, de jugada y Isabella Micheli de penal.
En semifinales, las chicas mendocinas dieron cuenta de sus similar de Santiago del Estero por 2-1, Donatella Cirica e Isabella Ronco marcaron para las cuyanas.
En la gran final, Mendoza derrotó a Uruguay por 2-1, convirtieron para las Bicolores: Isabella Ronco y Donatella Cirica.
Brunella Ríos
Tiziana Rosas
Martina Di Cesare
María Soto
Guilelrmina Bellene
María Nava
Isabella Micheli
Donatella Cirica
Lucía Maure
Matilda Guerra
Victoria Aranda
Carlota Ramírez
Milena Marinovic
Clara Blotta
Catalina Di Filippo
Esmeralda Marino
Brunella Morici
Isabella Ronco
Agostina Torres
DT: Gabriel Cohen
PD: Héctor Merlo
PF: Juan Martín Rogé
JE: Bianca Marichiolo.
1º Asociación Mendocina
2º Federación Uruguaya de Hockey A
3º Asociación Litoral
4º Federación de Santiago del Estero
5º Asociación Sanjuanina
6º Federación Chilena de Hockey B
7º Federación Uruguaya de Hockey B
8º Federación Cordobesa
9º Federación Chilena de Hockey A