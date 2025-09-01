1 de septiembre de 2025 - 12:22

Hockey Césped de Mendoza está de parabienes porque logró un campeonato a nivel nacional

La selección de hockey césped logró medalla de oro y levantó la copa en el argentino, para damas. Las chicas mendocinas fueron las mejores entre 12 equipos

niñas u 14
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En Hockey Césped, la selección de damas Sub 14 de Mendoza logró el cetro y dio la vuelta olímpica en el marco del torneo Argentino para equipos representativos y que se disputó en la ciudad de Rosario. En la gran final el elenco representantes de la Asociación Mendocina venció a su similar de la Federación Uruguaya por 2 a 1. Los tantos fueron de Isabella Ronco y Donatella Cirica.

En la fase clasificatoria "la mendocina" formó parte de la zona "B" junto a Uruguay, Chile y San Juan.

Mendoza batió a San Juan por 2-1; venció a Chile por la cuenta mínima con gol de Matilda Guerra y Brunella Ríos.

Isabella Ronco de córner corto. Luego las orientadas por Gabriel Cohen se impuso a Uruguay, por 2-0, los tantos fueron de Isabella Ronco, de jugada y Isabella Micheli de penal.

En semifinales, las chicas mendocinas dieron cuenta de sus similar de Santiago del Estero por 2-1, Donatella Cirica e Isabella Ronco marcaron para las cuyanas.

En la gran final, Mendoza derrotó a Uruguay por 2-1, convirtieron para las Bicolores: Isabella Ronco y Donatella Cirica.

Equipo campeón de Mendoza

Brunella Ríos

Tiziana Rosas

Martina Di Cesare

María Soto

Guilelrmina Bellene

María Nava

Isabella Micheli

Donatella Cirica

Lucía Maure

Matilda Guerra

Victoria Aranda

Carlota Ramírez

Milena Marinovic

Clara Blotta

Catalina Di Filippo

Esmeralda Marino

Brunella Morici

Isabella Ronco

Agostina Torres

DT: Gabriel Cohen

PD: Héctor Merlo

PF: Juan Martín Rogé

JE: Bianca Marichiolo.

Posiciones finales

1º Asociación Mendocina

2º Federación Uruguaya de Hockey A

3º Asociación Litoral

4º Federación de Santiago del Estero

5º Asociación Sanjuanina

6º Federación Chilena de Hockey B

7º Federación Uruguaya de Hockey B

8º Federación Cordobesa

9º Federación Chilena de Hockey A

