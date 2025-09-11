11 de septiembre de 2025 - 13:54

¿Un estadio para 6.000 personas? El Barcelona será local en un insólito y reducido recinto

Mientras espera la reapertura del Camp Nou, el Barcelona hará de local en el Estadio Johan Cruyff frente a Valencia por LaLiga.

El Estadio Johan Cruyff será la nueva casa del Barcelona para LaLiga

Por Cristian Reta

En un giro inesperado, el FC Barcelona decidió trasladar sus partidos de local al Estadio Johan Cruyff, una instalación con capacidad para apenas 6.000 espectadores. Esta decisión sorprendió a muchos, considerando la magnitud del club y la histórica afluencia de público que se asoma al Camp Nou.

Mientras se realizan obras de restauración en el Camp Nou, el equipo jugará en un recinto que posee una cifra por debajo del aforo mínimo exigido por LaLiga, que es de 15.000 personas. Sin embargo, el club recibió un permiso temporal de la Federación para utilizar el estadio.

image
Estadio Johan Cruyff de Barcelona

Así es el insólito estadio en el que Barcelona hará de local

Se trata del Estadio Johan Cruyff, ubicado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, que fue inaugurado el 27 de agosto de 2019. Originalmente, estaba destinado para los partidos del equipo femenino, el Barça B y las categorías Juvenil A y B. Este sitio es el equivalente español al River Camp del Millonario o al Boca Predio del Xeneize, dos de los campos de entrenamientos más reconocidos en el país.

image
Estadio Johan Cruyff de Barcelona

Hay que decir que, desde que comenzaron las obras en el Camp Nou, el Barcelona se desempeñaba como local en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Sin embargo, este fin de semana, el complejo municipal estará ocupado con un concierto, lo que obligó al club a buscar una alternativa. La elección recayó en el Estadio Johan Cruyff, que, aunque con un aforo limitado, cumple con algunos de los requisitos fundamentales para partidos de LaLiga.

El primer partido que el Barcelona disputará en este estadio será el domingo a las 16:00 horas (hora argentina) contra el Valencia, correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga.

image
El Camp Nou se encuentra en plenas remodelaciones

La venta de entradas estará restringida a los 16.151 socios que poseen el Abono Estadi Olímpic Lluís Companys y que han completado las temporadas 2023/24 y 2024/25. Estos socios deberán inscribirse por zonas, ya que la asignación de localidades se realizará mediante sorteo.

