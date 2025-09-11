FIFA anunció los horarios del Mundial 2026, y los argentinos tienen motivos para estar contentos

Los partidos se disputarán desde las 13 a las 22 hora local. El debut y la final arrancarán a las 16. Será el primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos.

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 sumó este jueves un dato clave cuando la FIFA reveló los horarios oficiales de los partidos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esto representa una excelente noticia para los hinchas argentinos, ya que los encuentros se jugarán en franjas horarias accesibles y diurnas.

Según el cronograma, cada jornada de fase de grupos tendrá cuatro partidos que en Argentina se verán a las 13, 16, 19 y 22 horas. El partido inaugural y la gran final, prevista para el 19 de julio de 2026, se jugarán ambos a las 16 horas de nuestro país.

La Copa del Mundo de la FIFA La Copa del Mundo de la FIFA Del recuerdo de Qatar a la comodidad de 2026 La comparación con la última Copa del Mundo surge inevitablemente. En Qatar, los encuentros más tempranos arrancaban a las 7 de la mañana, un horario que se transformó en pesadilla para los hinchas argentinos tras la inesperada derrota en el debut contra Arabia Saudita.

Esta vez, la diferencia horaria con América del Norte juega a favor y los fans locales podrán disfrutar de los partidos en pleno horario televisivo, con la posibilidad de seguir a la Selección sin alterar la rutina laboral o escolar.

Un Mundial histórico: 48 selecciones y 104 partidos El de 2026 será el primer Mundial con 48 selecciones, un nuevo formato que se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, donde avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que garantiza más partidos y más emoción en la etapa decisiva.