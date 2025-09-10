10 de septiembre de 2025 - 09:23

La emotiva despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con la Selección Argentina

El defensor argentino realizó un descargo en sus redes sociales tras ver la roja en la derrota ante Ecuador, por la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas

Por Cristian Reta

La Selección Argentina cayó 1-0 frente a Ecuador en la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Lo cierto es que esta era una fecha especial para Nicolás Otamendi, quien soñaba con cerrar su proceso en la Albiceleste en buena forma, pero a los 30 minutos vio la tarjeta roja y tuvo una frustrada despedida.

Lo cierto es que el defensor del Benfica derribó a Enner Valencia cuando el delantero se iba de frente al Dibu Martínez. Dicha acción le costó su primera expulsión en el combinado nacional y lo apartaría del once inicial para el debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El mensaje de despedida de Nicolás Otamendi en sus redes

Tras la derrota en Guayaquil, Otamendi hizo su descargo en su cuenta de Instagram:Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta”.

Luego, remarcó su sentir por ser parte de la Selección y confirmó que fue su despedida del torneo clasificatorio para la Copa Mundial: ”Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capitulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”.

¿Cuáles serán los próximos partidos para la Selección Argentina?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá actividad en lo que resta del año, ya que en octubre se medirá a Venezuela y Puerto Rico en los Estados Unidos, mientras que en noviembre visitará Angola y la India, todos encuentros amistosos para prepararse para la Copa Mundial.

Por otro lado, el 5 de diciembre se mantendrá atento al sorteo que la FIFA realizará en Washington para confeccionar los grupos de la Copa del Mundo y se enterará cuáles serán sus 3 rivales de su zona y los posibles cruces para la instancia de eliminación directa (que en esta edición iniciará desde 16vos de Final).

