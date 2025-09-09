9 de septiembre de 2025 - 21:10

Polémica con el VAR: así fue el penal que le cobraron a la Selección Argentina

El árbitro Wilmar Roldán cobró un penal a favor de Ecuador y en contra de la Selección Argentina a instancias del VAR

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La noche en Guayaquil resultó cuesta arriba para la Selección Argentina, que sufrió contratiempos debido al VAR. Luego de la expulsión de Nicolás Otamendi por una falta sobre Enner Valencia, a la Albiceleste le cobraron un penal en contra que terminó en el 1 a 0 de Ecuador

La situación se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando Nicolás Tagliafico saltó a disputar una pelota con la cabeza e impactó con el brazo en el rostro de Angelo Preciado, delantero rival. Si bien es cierto que el contacto existió, quedaron dudas sobre si fue suficiente para marcar infracción.

Leé además

Otamendi jugó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas y no pudo completarlo: fue expulsado. 

La Selección Argentina intenta pero no puede ante Ecuador

Por Redacción Deportes
Nicolás Otamendi, expulsado

Nicolás Otamendi: de la alegría por la capitanía en su despedida de las Eliminatorias a la expulsión

Por Redacción Deportes

¿Penal para Ecuador?

Embed

Luego de que el árbitro no cobre la falta, el VAR intervino y llamó a Wilmar Roldán para que la revise. Allí, el juez no dudó en cambiar su decisión inicial y otorgar el disparo desde los doce pasos.

Enner Valencia no falló, y convirtió el 1 a 0 en su último partido oficial en territorio Ecuatoriano. La cara de resignación y bronca de Emiliano Martínez y compañía fue evidente.

La expulsión de Nicolás Otamendi en una noche fatídica:

Embed

No fue la única polémica, ya que previamente Nicolás Otamendi había sido expulsado. El mal momento para el zaguero del conjunto nacional ocurrió a los 33 de la primera mitad, con el partido empatado 0 a 0. Un pase largo desde la zona defensiva encontró bien parado al escurridizo Enner Valencia, que encaró para el área a pura velocidad.

Cuando se disponía a enfrentarse a Emiliano Martínez, Valencia sintió el retroceso desesperado de Nicolás Otamendi, que en su intento por cortarle los caminos lo tocó para desestabilizarlo. El experimentado delantero fue inteligente, y se dejó caer aparatosamente.

las más leidas

Te puede interesar

sin messi ni almada, franco mastantuono heredo la diez de la seleccion argentina

Sin Messi ni Almada, Franco Mastantuono heredó la diez de la Selección Argentina

Por Emanuel Cenci
La cábala de la Selección Argentina: Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia. Hoy, falta con aviso de Messi. 

Eliminatorias Sudamericanas: sin Lionel Messi, la cábala de De Paul y Chiqui Tapia en la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Rodrigo De Paul cumplirá 80 partidos en lcon la camiseta de la Selección Argentina. 

Selección Argentina: Rodrigo De Paul se sumará a un lugar exclusivo de jugadores de la Albiceleste

Por Redacción Deportes
Se sumó Horacio Zeballos, y ahora Argentina tiene plantel completo

Copa Davis: Argentina ya entrena con plantel completo pensando en Países Bajos

Por Emanuel Cenci