Polémica con el VAR: así fue el penal que le cobraron a la Selección Argentina El árbitro Wilmar Roldán cobró un penal a favor de Ecuador y en contra de la Selección Argentina a instancias del VAR

La noche en Guayaquil resultó cuesta arriba para la Selección Argentina, que sufrió contratiempos debido al VAR. Luego de la expulsión de Nicolás Otamendi por una falta sobre Enner Valencia, a la Albiceleste le cobraron un penal en contra que terminó en el 1 a 0 de Ecuador

La situación se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando Nicolás Tagliafico saltó a disputar una pelota con la cabeza e impactó con el brazo en el rostro de Angelo Preciado, delantero rival. Si bien es cierto que el contacto existió, quedaron dudas sobre si fue suficiente para marcar infracción.

¿Penal para Ecuador? Embed TRAS UNA EXTENSA REVISIÓN EN EL VAR, ROLDÁN COBRÓ PENAL PARA ECUADOR



Luego de que el árbitro no cobre la falta, el VAR intervino y llamó a Wilmar Roldán para que la revise. Allí, el juez no dudó en cambiar su decisión inicial y otorgar el disparo desde los doce pasos.

Enner Valencia no falló, y convirtió el 1 a 0 en su último partido oficial en territorio Ecuatoriano. La cara de resignación y bronca de Emiliano Martínez y compañía fue evidente.

Apenas pasó el festejo del tanto que abrió el marcador, Roldán decidió finalizar la primera etapa, lo que provocó que el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni cruce todo el campo para discutir la determinación.