El mensaje de un exfutbolista mendocino, campeón con Boca, indignado por el resultado de las elecciones

El exjugador campeón de Copa Libertadores con el Xeneize utilizó sus redes sociales para cuestionar el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses.

Un ex Boca campeón de Copa Libertadores se mostró indignado por los resultados de las elecciones.

Un ex Boca campeón de Copa Libertadores se mostró indignado por los resultados de las elecciones.

Liga Profesional: Miguel Ángel Russo todavía no vuelve a los entrenamientos en Boca 

Liga Profesional: Miguel Ángel Russo todavía no vuelve a los entrenamientos en Boca

Impresionante: el récord de Boca en el Mundial de Clubes que reveló FIFA 

Impresionante: el récord de Boca en el Mundial de Clubes que reveló FIFA

En su cuenta de Instagram, Cardozo publicó la imagen de una vivienda precaria en 1946 y la comparó con otra de 2021 en condiciones similares, junto a la frase: “75 años de peronismo, las mismas promesas, los mismos resultados”.

Nery Cardozo

El mensaje llegó luego de que Fuerza Patria obtuviera un contundente triunfo sobre La Libertad Avanza por más de 13 puntos, imponiéndose en seis de las ocho secciones electorales y en 99 de los 135 municipios bonaerenses.

La carrera del mendocino Neri Cardozo

Nacido en Godoy Cruz, Cardozo inició su camino futbolístico en el Club Olimpia de Santa Fe antes de sumarse a las inferiores de Boca Juniors, donde debutó en 2004 bajo la dirección de Carlos Bianchi.

Con el club xeneize fue figura en el Torneo Apertura 2006 y pieza clave en la Copa Libertadores 2007, además de marcar un recordado gol en la semifinal del Mundial de Clubes frente al Étoile Sportive du Sahel.

El plantel que condujo Miguel Ángel Russo tuvo como máxima figura a Juan Román Riquelme y otra pieza clave fue la del mendocino Neri Cardozo.
En 2009 emigró a México, donde brilló con Monterrey, ganando tres veces consecutivas la Liga de Campeones de la Concacaf (2010-2013) y disputando tres Mundiales de Clubes, donde estableció un récord de cinco asistencias en la competencia. También obtuvo el Apertura 2010 y la Copa MX Apertura 2017.

Además, fue campeón con Querétaro (Copa MX 2016), con Racing en la Superliga 2018-19, y tuvo pasos por Defensa y Justicia y Venados FC en la Liga de Expansión MX, donde cerró su carrera profesional.

