Boca Juniors: Miguel Angel Russo sigue sin sumarse y no estaría ante Rosario Central

Por decisión conjunta, buscando cuidar la salud, Boca Juniors no cuenta con el entrenador para lo que resta de la semana

El entrenador Miguel Ángel Russo está en su casa y por el momento,no retorna a los entrenamientos en Boca. 

El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino.

Cabe destacar que, hace más de una semana, los allegados al DT lo vieron con dificultades físicas, y lo convencieron de que se someta a estudios. Allí, los chequeos detectaron una infección urinaria que lo obligó a mantenerse internado en el Instituto Fleni hasta el viernes. Si bien es cierto que durante el fin de semana mejoró notablemente y que pasó nuevamente por la clínica por controles de rutina, desde el Xeneize prefieren postergar su regreso.

De esta manera, en las últimas horas se tomó la decisión de que Russo todavía no se sume a los entrenamientos, para que pueda seguir descansado algunos días más. Según trascendió, Boca desea darle todo el tiempo que necesite para que se enfoque en su salud. Por ese motivo, la presencia del DT al frente del equipo en el Gigante de Arroyito parece difícil.

En consecuencia, por el momento se descarta la posibilidad de una renuncia o un cambio de entrenador. En La Ribera esperarán a Russo el tiempo que sea necesario. Mientras tanto, su cuerpo técnico tendrá que afrontar la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos.

En cuanto a lo futbolístico, Úbeda no haría modificaciones de esquema o de nombres, al estar conforme con el rendimiento de los últimos partidos. La única salvedad es la salida obligada de Agustín Marchesín, que se lesionó ante Aldosivi, y el ingreso de Leandro Brey. Además, esperan el regreso de Leandro Paredes desde la Selección Argentina.

Los elegidos para visitar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito son: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

