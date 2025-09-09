Boca Juniors: Miguel Angel Russo sigue sin sumarse y no estaría ante Rosario Central

Por decisión conjunta, buscando cuidar la salud, Boca Juniors no cuenta con el entrenador para lo que resta de la semana

Boca Juniors no descansa, y sigue trabajando pensando en su visita a Rosario Central de este domingo en el marco de la Liga Profesional. Sin embargo, la principal novedad es la ausencia del entrenador Miguel Ángel Russo, que sigue recuperándose.

Con este escenario, el plantel continúa los entrenamientos bajo las órdenes del ayudante de campo Claudio Úbeda, que extenderá su estadía al frente del equipo por lo menos hasta el sábado, comenzó el martes posterior a la victoria ante Aldosivi en el José María Minella.

Miguel Ángel Russo y una recuperación que se extiende: Miguel Ángel Russo Miguel Ángel Russo se recupera de un problema de salud Gentileza Cabe destacar que, hace más de una semana, los allegados al DT lo vieron con dificultades físicas, y lo convencieron de que se someta a estudios. Allí, los chequeos detectaron una infección urinaria que lo obligó a mantenerse internado en el Instituto Fleni hasta el viernes. Si bien es cierto que durante el fin de semana mejoró notablemente y que pasó nuevamente por la clínica por controles de rutina, desde el Xeneize prefieren postergar su regreso.

De esta manera, en las últimas horas se tomó la decisión de que Russo todavía no se sume a los entrenamientos, para que pueda seguir descansado algunos días más. Según trascendió, Boca desea darle todo el tiempo que necesite para que se enfoque en su salud. Por ese motivo, la presencia del DT al frente del equipo en el Gigante de Arroyito parece difícil.

En consecuencia, por el momento se descarta la posibilidad de una renuncia o un cambio de entrenador. En La Ribera esperarán a Russo el tiempo que sea necesario. Mientras tanto, su cuerpo técnico tendrá que afrontar la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos.