Impresionante: el récord de Boca en el Mundial de Clubes que reveló FIFA

Lo que consiguió el hincha de Boca en el último Mundial de Clubes sigue dando que hablar. Primero fue la imagen de miles de fanáticos viajando a Estados Unidos para alentar al equipo de Miguel Ángel Russo, copando cada tribuna con banderas, cantos y color. Y ahora, a casi tres meses del certamen, la FIFA reveló un nuevo récord vinculado a la audiencia.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación destacó que Boca no solo copó las tribunas en Estados Unidos, sino que también batió récords de audiencia televisiva en Argentina durante el certamen que se disputó en Estados Unidos. La pasión xeneize se diferenció del resto. Real Madrid, otro de los equipos con mayor convocatoria, también llenó estadios en tierras norteamericanas. Sin embargo, el contraste fue notorio: mientras que los hinchas merengues solo entonaban algún que otro cántico, la parcialidad azul y oro convirtió cada partido en una verdadera fiesta de principio a fin.

El máximo ente del fútbol mundial destacó que en Argentina más de 9.1 millones de personas vieron el partido entre Boca y Benfica que culminó 2-2. Ese número representó un 84,2 % de índice de audiencia, siendo la marca más alta en el país desde la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense.

El informe también reflejó otros hitos. Aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas. En Brasil, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por TV, lo que equivale al 62 % de la población del país.