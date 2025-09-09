Impresionante: el récord de Boca en el Mundial de Clubes que reveló FIFA

Lo que consiguió el hincha de Boca en el último Mundial de Clubes sigue dando que hablar. Primero fue la imagen de miles de fanáticos viajando a Estados Unidos para alentar al equipo de Miguel Ángel Russo, copando cada tribuna con banderas, cantos y color. Y ahora, a casi tres meses del certamen, la FIFA reveló un nuevo récord vinculado a la audiencia.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación destacó que Boca no solo copó las tribunas en Estados Unidos, sino que también batió récords de audiencia televisiva en Argentina durante el certamen que se disputó en Estados Unidos.
La pasión xeneize se diferenció del resto. Real Madrid, otro de los equipos con mayor convocatoria, también llenó estadios en tierras norteamericanas. Sin embargo, el contraste fue notorio: mientras que los hinchas merengues solo entonaban algún que otro cántico, la parcialidad azul y oro convirtió cada partido en una verdadera fiesta de principio a fin.
Este martes, la FIFA publicó un informe en su sitio web con datos oficiales de Nielsen Sports sobre el impacto del torneo. Según el organismo, alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron la edición inaugural del Mundial de Clubes 2025 en todo el planeta. Entre esas cifras sobresalió un registro histórico que tuvo como protagonista a Boca.
El máximo ente del fútbol mundial destacó que en Argentina más de 9.1 millones de personas vieron el partido entre Boca y Benfica que culminó 2-2. Ese número representó un 84,2 % de índice de audiencia, siendo la marca más alta en el país desde la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense.
El informe también reflejó otros hitos. Aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas. En Brasil, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por TV, lo que equivale al 62 % de la población del país.
El cruce entre Flamengo y Bayern Múnich congregó a 37.3 millones de telespectadores, mientras que los partidos de Palmeiras contra Inter Miami y Botafogo completaron el podio de transmisiones más vistas del año. Europa también mostró cifras impresionantes: en España lo siguió el 49 % de la población y en Italia el 48 %.
Finalmente, la FIFA destacó otro número impactante del fútbol argentino: River concentró el 87 % de la audiencia televisiva en su duelo ante Monterrey. Sin embargo, el récord absoluto quedó en manos de Boca, que reafirmó su lugar como fenómeno de convocatoria mundial, dentro y fuera del campo de juego.