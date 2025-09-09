9 de septiembre de 2025 - 20:21

Impresionante: el récord de Boca en el Mundial de Clubes que reveló FIFA

FIFA destacó que Boca no solo copó las tribunas en EEUU, sino que también batió récords de audiencia televisiva en Argentina durante el Mundial de Clubes.

Boca rompió todos los pronósticos: en las tribunas y en la audiencia.

Boca rompió todos los pronósticos: en las tribunas y en la audiencia. 

La Federación Internacional de Fútbol Asociación destacó que Boca no solo copó las tribunas en Estados Unidos, sino que también batió récords de audiencia televisiva en Argentina durante el certamen que se disputó en Estados Unidos.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación destacó que Boca no solo copó las tribunas en Estados Unidos, sino que también batió récords de audiencia televisiva en Argentina durante el certamen que se disputó en Estados Unidos.

La pasión xeneize se diferenció del resto. Real Madrid, otro de los equipos con mayor convocatoria, también llenó estadios en tierras norteamericanas. Sin embargo, el contraste fue notorio: mientras que los hinchas merengues solo entonaban algún que otro cántico, la parcialidad azul y oro convirtió cada partido en una verdadera fiesta de principio a fin.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación destacó que Boca no solo copó las tribunas en Estados Unidos, sino que también batió récords de audiencia televisiva en Argentina durante el certamen que se disputó en Estados Unidos.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación destacó que Boca no solo copó las tribunas en Estados Unidos, sino que también batió récords de audiencia televisiva en Argentina durante el certamen que se disputó en Estados Unidos.

El informe también reflejó otros hitos. Aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas. En Brasil, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por TV, lo que equivale al 62 % de la población del país.

El cruce entre Flamengo y Bayern Múnich congregó a 37.3 millones de telespectadores, mientras que los partidos de Palmeiras contra Inter Miami y Botafogo completaron el podio de transmisiones más vistas del año. Europa también mostró cifras impresionantes: en España lo siguió el 49 % de la población y en Italia el 48 %.

Finalmente, la FIFA destacó otro número impactante del fútbol argentino: River concentró el 87 % de la audiencia televisiva en su duelo ante Monterrey. Sin embargo, el récord absoluto quedó en manos de Boca, que reafirmó su lugar como fenómeno de convocatoria mundial, dentro y fuera del campo de juego.

