10 de septiembre de 2025 - 12:06

Racismo, peleas en la tribuna y goleada en contra: el país europeo que podría recibir dura sanción de la FIFA

Serbia enfrenta un escenario complejo tras los incidentes registrados durante el encuentro contra Inglaterra, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Disturbios en Serbia vs Inglaterra

Disturbios en Serbia vs Inglaterra

Foto:

Por Cristian Reta

El duelo entre Serbia e Inglaterra por las eliminatorias para el Mundial 2026 terminó con un marcador contundente a favor del conjunto inglés, que se impuso por 5-0. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano debido a los graves incidentes que se produjeron en las tribunas y que podrían derivar en sanciones para la Federación Serbia de Fútbol.

Leé además

Un ex Boca campeón de Copa Libertadores se mostró indignado por los resultados de las elecciones.

El mensaje de un exfutbolista mendocino, campeón con Boca, indignado por el resultado de las elecciones

Por Redacción Deportes
Nicolás Otamendi, expulsado

Nicolás Otamendi: de la alegría por la capitanía en su despedida de las Eliminatorias a la expulsión

Por Redacción Deportes

Durante el partido, se escucharon cánticos racistas provenientes de un sector de la hinchada local, en alusión al conflicto con Kosovo. Además, algunos aficionados utilizaron punteros láser contra los jugadores ingleses, lo que obligó a interrumpir el encuentro de manera momentánea.

Embed - FESTIVAL INGLÉS PARA ENCAMINAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL | Serbia 0-5 Inglaterra | RESUMEN

La tensión aumentó cuando estalló una pelea en las gradas entre grupos de simpatizantes serbios con posiciones políticas enfrentadas. La situación derivó en agresiones físicas y la intervención de las fuerzas de seguridad, que lograron controlar los disturbios tras varios minutos.

5s55s

FIFA analiza sanciones a Serbia

Ante estos hechos, la FIFA podría abrir un expediente disciplinario contra Serbia. La acumulación de episodios violentos y expresiones discriminatorias se suma a un contexto de tolerancia cero por parte del organismo rector del fútbol mundial frente a manifestaciones de racismo y disturbios en los estadios, como el acontecido en Belgrado.

image

Por otra parte, la derrota ante Inglaterra no solo significó un golpe deportivo para el equipo serbio, sino que ahora el foco está puesto en las posibles sanciones que podrían comprometer su camino hacia el Mundial 2026.

Actualmente el combinado balcánico se encuentra tercero en el Grupo K de las eliminatorias de la UEFA con 7 puntos, tan solo por detrás del líder Inglaterra que tiene 15 y de uno de sus archirrivales, la Selección de Albania, que posee 8 unidades. Recordemos que los albaneses mantienen profundos lazos con los kosovares, por lo que cada enfrentamiento ante los serbios es sinónimo de polémicas y se medirán el próximo 11 de octubre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La amarga despedida de Nicolás Otamendi

La emotiva despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con la Selección Argentina

Por Cristian Reta
La Copa del Mundo de la FIFA

Lo que dejó la fecha FIFA: 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y 30 lugares aún en disputa

Por Cristian Reta
en una definicion apasionante, bolivia clasifico al repechaje y elimino a venezuela

En una definición apasionante, Bolivia clasificó al repechaje y eliminó a Venezuela

Por Emanuel Cenci
Otamendi jugó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas y no pudo completarlo: fue expulsado. 

La Selección Argentina perdió en su visita a Ecuador

Por Redacción Deportes