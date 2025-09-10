Racismo, peleas en la tribuna y goleada en contra: el país europeo que podría recibir dura sanción de la FIFA

Serbia enfrenta un escenario complejo tras los incidentes registrados durante el encuentro contra Inglaterra, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El duelo entre Serbia e Inglaterra por las eliminatorias para el Mundial 2026 terminó con un marcador contundente a favor del conjunto inglés, que se impuso por 5-0. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano debido a los graves incidentes que se produjeron en las tribunas y que podrían derivar en sanciones para la Federación Serbia de Fútbol.

Durante el partido, se escucharon cánticos racistas provenientes de un sector de la hinchada local, en alusión al conflicto con Kosovo. Además, algunos aficionados utilizaron punteros láser contra los jugadores ingleses, lo que obligó a interrumpir el encuentro de manera momentánea.

La tensión aumentó cuando estalló una pelea en las gradas entre grupos de simpatizantes serbios con posiciones políticas enfrentadas. La situación derivó en agresiones físicas y la intervención de las fuerzas de seguridad, que lograron controlar los disturbios tras varios minutos.

FIFA analiza sanciones a Serbia Ante estos hechos, la FIFA podría abrir un expediente disciplinario contra Serbia. La acumulación de episodios violentos y expresiones discriminatorias se suma a un contexto de tolerancia cero por parte del organismo rector del fútbol mundial frente a manifestaciones de racismo y disturbios en los estadios, como el acontecido en Belgrado.

image Por otra parte, la derrota ante Inglaterra no solo significó un golpe deportivo para el equipo serbio, sino que ahora el foco está puesto en las posibles sanciones que podrían comprometer su camino hacia el Mundial 2026.