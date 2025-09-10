La Selección Argentina ya no liderará el ranking FIFA: la maldición de la que podría salvarse

Con la derrota ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina dejará de ser la mejor de todas.

Debido al traspié sufrido en Ecuador por 1 a 0 en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina dejará de liderar el ranking FIFA. Los nuevos líderes de la lista elaborada por el ente rector del fútbol serán España y Francia.

Se trata del final de una hegemonía que duró dos años y medio, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a la cima en abril del 2023, algunos meses más tarde de haberse consagrado en la Copa del Mundo de Qatar. Fue la racha positiva más larga de toda la historia del conjunto nacional.

Por qué Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA: Selección Argentina La Selección Argentina no liderará más el ranking FIFA A partir de dicho periodo, la Albiceleste no solo ganó la Copa América 2024, sino que también quedó primera en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, aunque esto no fue suficiente para mantenerse por encima de todas las demás selecciones del mundo.

Cabe destacar que la confirmación oficial de esta noticia llegará en las próximas semanas, cuando la Federación Internacional del Fútbol Asociado publique el nuevo listado. El nuevo modelo de cálculo que sacó a Argentina de la cima es denominado Elo, y refleja el rendimiento de las selecciones basándose en sus resultados, dificultad del rival e importancia de los encuentros disputados.

Pese a haber perdido el liderazgo en el ranking FIFA, la Selección Argentina podría salvarse de una maldición que está directamente relacionada con los Mundiales.