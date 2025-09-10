Jorge Valdano sorprendió al hablar de México 86: "Fue un Mundial fácil"

El mítico delantero de la Selección Argentina, Jorge Valdano, aseguró que el campeonato del Mundo de México 86 resultó sencillo por el nivel del plantel.

Jorge Valdano recordó con cariño la obtención de la segunda estrella en la historia de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986, y aseguró que resultó fácil para un equipo plagado de experiencia y con un genio sin igual, Diego Armando Maradona. Además, reconoció resquemores con Carlos Bilardo.

En una charla íntima con Marca, el atacante que resultó una de las figuras del equipo campeón hace casi 40 años reconoció que la Copa del Mundo les resultó sencilla, debido al nivel mostrado. "Un Mundial que fue hasta fácil. No tiramos un solo penal, no jugamos una sola prórroga", analizó.

image Jorge Valdano habló del Mundial de México 86 Sin dudas, para Valdano el gran diferencial fue poder entender y explotar a Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial. "Era un equipo experto, con gente ya muy madura y con un genio adentro. Pero el hecho de que hubiera tantos jugadores maduros facilitó la convivencia con el genio. Sabíamos cómo poner en valor esa figura absolutamente diferencial que era Maradona".

Jorge Valdano y una herida abierta: "Nunca más hablé con Bilardo" image Por otro lado, el oriundo de Santa Fé aseguró que todavía tiene fresco el recuerdo de su trunca participación en el Mundial de Italia 1990, cuando Carlos Bilardo le pidió un esfuerzo para integrar el plantel, pero luego lo descartó. “Había algo de disparate en la misma aceptación de la oferta", lanzó al respecto Valdano, que luego profundizó en las razones: "Yo llevaba tres años fuera del fútbol, y además con tratamiento para resolver mi hepatitis. O sea que estaba bastante debilitado. Pero Bilardo me pidió seis meses de sacrificio a cambio del Mundial... y lo acepté”.

Luego de decirle que sí al Narigón, el delantero regresó a las duras prácticas, pero no alcanzó a contentar al DT. “Me fui a Argentina para entrenar muy duro, sufriendo mucho, esa es la verdad, y teniendo algunos problemas musculares en el camino, pero cuando ya estaba en Roma, y faltando una semana para el comienzo del Mundial, me dijo que no me veía. Así que me quedé en Italia, pero para comentar los partidos con la Cadena Ser y sin campeonato”, contó.