Miguel Ángel Lemme contó la desgarradora situación de Carlos Bilardo: "No reconoce a nadie"

Desde hace algunos años, Carlos Bilardo sufre del síndrome de Hakim-Adams, conocido también como hidrocefalia de presión normal, que le afecta las capacidades cognitivas y motoras. Miguel Ángel Lemme, ayudante y cercano al exentrenador de la Selección Argentina y Estudiantes de La Plata, abrió su corazón y detalló el presente.

El presente de Carlos Bilardo: "Está bien, pero la enfermedad no es recuperable" image.png Néstor Lorenzo con Carlos Bilardo, luego de la Copa América En un diálogo con Infobae, Lemme aseguró que el Narigón está rodeado de sus afectos. “Estuve el sábado con él, estuvimos merendando. Luego vino la hija, Daniela, con los nietos. Yo me quedé un ratito más. Pero cuando viene la familia yo me voy. Está bien, pero la enfermedad que tiene no es recuperable. Yo siempre lo veo bien”, lanzó.

Sin embargo, no ocultó los problemas que sufre Bilardo, que ya no logra saber con quién habla. “No, no me reconoce. No reconoce a nadie. A veces confunde a la mujer con la hija y la hija con la mujer", contó.

La emotiva confesión de Miguel Lemme: "Me vuelvo llorando" image.png Miguel Lemme habló de Carlos Bilardo La relación entre Carlos Salvador y Miguel Ángel Lemme es fuerte, y supera las promesas y los dolores. "Yo dije, hará más o menos dos años, año y medio, que cuando no me conozca no voy más. Pero es más fuerte que yo. Lo quiero tanto que quiero estar al lado de él, porque él tuvo un montón de gente para llevar y siempre me buscó a mí. Y ahora no lo voy a dejar ni loco. No le suelto la mano ni loco. Él no me la soltó a mí y yo ahora no se la suelto a él ni loco”, confesó Lemme.

La rutina es simple, e incluye visitas para tomar la mediatarde y hablar de fútbol. “Voy dos o tres veces por semana porque me hace mal. Sinceramente, me hace mal. Tomo un café, le hablo. Por ahí nada, pero bueno. Siempre que llego cuando está ahí le entro cantando ‘Es el equipo del Narigón’. Siempre lo mismo. Le canto, lo abrazo, lo beso. ¿En qué anda Carlos? Después le digo chau y me dice ‘¿te vas?’ Y si usted está dormido”, detalló Lemme.