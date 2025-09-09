Increíble: Noruega goleó 11 a 1 con cinco goles de Erling Haaland

El goleador fue importantísimo en la victoria de Noruega ante Moldavia, por las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Noruega no se apiadó del débil seleccionado de Moldavia, y lo superó 11 a 1 en un partido que no contó con ninguna equivalencia, disputado en el marco de una nueva jornada de las Eliminatorias de la UEFA de cara al Mundial 2026.

La superioridad del local quedó demostrada de principio a fin, y le permitió sacar ventajas desde el silbatazo inicial del árbitro. A los 5' ya ganaba con el gol de Felix Myhre, tras la asistencia de Haaland.

El número nueve fue la gran figura, y anotó cinco goles en total. El primero de su cuenta personal se dio a los 10', tras un error en la salida visitante. Luego, amplió tras la habilitación de Martin Odegaard. El atacante no se conformó, y antes del final de la primera mitad festejó otra vez.

El complemento fue más de lo mismo. Noruega no se conformó con el 5 a 0, y fue por más. Haaland marcó dos tantos más, y la goleada continuó extendiéndose con las conquistas de Thelo Aasgaard, que firmó un póker, con cuatro gritos en su cuenta personal.

Haaland y Odegaard sueñan con llevar a Noruega al Mundial: image Erling Haaland y Martin Odegaard, las figuras de Noruega Moldavia sólo pudo alcanzar el gol del honor, convertido en contra por el defensor Leo Oestigaard. Se trató de un accidente, un oasis en medio de un desierto visitante.