9 de septiembre de 2025 - 18:55

Increíble: Noruega goleó 11 a 1 con cinco goles de Erling Haaland

El goleador fue importantísimo en la victoria de Noruega ante Moldavia, por las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

image
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Noruega no se apiadó del débil seleccionado de Moldavia, y lo superó 11 a 1 en un partido que no contó con ninguna equivalencia, disputado en el marco de una nueva jornada de las Eliminatorias de la UEFA de cara al Mundial 2026.

Leé además

nueva especie descubierta en europa: podria ser muy grave

Nueva especie descubierta en Europa: podría ser muy grave

Por Andrés Aguilera
victorias de francia y portugal, con cristiano ronaldo batiendo otro record

Victorias de Francia y Portugal, con Cristiano Ronaldo batiendo otro record

La superioridad del local quedó demostrada de principio a fin, y le permitió sacar ventajas desde el silbatazo inicial del árbitro. A los 5' ya ganaba con el gol de Felix Myhre, tras la asistencia de Haaland.

El número nueve fue la gran figura, y anotó cinco goles en total. El primero de su cuenta personal se dio a los 10', tras un error en la salida visitante. Luego, amplió tras la habilitación de Martin Odegaard. El atacante no se conformó, y antes del final de la primera mitad festejó otra vez.

El complemento fue más de lo mismo. Noruega no se conformó con el 5 a 0, y fue por más. Haaland marcó dos tantos más, y la goleada continuó extendiéndose con las conquistas de Thelo Aasgaard, que firmó un póker, con cuatro gritos en su cuenta personal.

Haaland y Odegaard sueñan con llevar a Noruega al Mundial:

image
Erling Haaland y Martin Odegaard, las figuras de Noruega

Erling Haaland y Martin Odegaard, las figuras de Noruega

Moldavia sólo pudo alcanzar el gol del honor, convertido en contra por el defensor Leo Oestigaard. Se trató de un accidente, un oasis en medio de un desierto visitante.

Así, Haaland encamina a su nación a la Copa del Mundo, ya que domina el grupo I con 15 unidades, ubicándose por encima de Italia e Israel (ambos con 9 puntos), Estonia y Moldavia, con 3 y 0 respectivamente. Mientras tanto, el Androide alcanzó una cifra escalofriante, al convertir 48 goles en 45 presentaciones con su selección.

En la presente edición de las Eliminatorias llegó a los 9 goles, y se ubica en la cima de la tabla de anotadores superando al croata Andrej Kramaric, que tiene 6, y Memphis Depay con 5.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La cábala de la Selección Argentina: Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia. Hoy, falta con aviso de Messi. 

Eliminatorias Sudamericanas: sin Lionel Messi, la cábala de De Paul y Chiqui Tapia en la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Rodrigo De Paul cumplirá 80 partidos en lcon la camiseta de la Selección Argentina. 

Selección Argentina: Rodrigo De Paul se sumará a un lugar exclusivo de jugadores de la Albiceleste

Por Redacción Deportes
Se sumó Horacio Zeballos, y ahora Argentina tiene plantel completo

Copa Davis: Argentina ya entrena con plantel completo pensando en Países Bajos

Por Emanuel Cenci
Miguel Ángel Russo seguirá descansando

Boca Juniors: Miguel Angel Russo sigue sin sumarse y no estaría ante Rosario Central

Por Redacción Deportes