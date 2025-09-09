9 de septiembre de 2025 - 18:20

Eliminatorias Sudamericanas: sin Lionel Messi, la cábala de De Paul y Chiqui Tapia en la Selección Argentina

Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul repitieron la costumbre con los mates en la concentración de las Eliminatorias Sudamericanas. El mensaje para Lionel Messi.

La cábala de la Selección Argentina: Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia. Hoy, falta con aviso de Messi.&nbsp;

La cábala de la Selección Argentina: Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia. Hoy, falta con aviso de Messi. 

Esta imagen, que se ve repetida en cada fecha FIFA, se convirtió en un signo icónico del ciclo Scaloni. La misma foto, por ejemplo, se sacaron tres antes de la final de la Copa América 2021. También, en la vigilia del partido decisivo ante Francia en Qatar 2022.

En esta ocasión, Messi no apareció en la foto debido a que no viajó a Ecuador para disputar el último partido de las Eliminatorias. El capitán argentino aclaró que, junto a Lionel Scaloni, se decidió que lo mejor era descansar.

SELECCI&Oacute;N ARGENTINA. La cl&aacute;sica foto de Chiqui Tapia junto a Rodrigo de Paul. Falta Lionel Messi. Una sana costumbre.&nbsp;

SELECCIÓN ARGENTINA. La clásica foto de Chiqui Tapia junto a Rodrigo de Paul. Falta Lionel Messi. Una sana costumbre.

¿Cuándo juega Argentina contra Ecuador?

La Selección Argentina visitará a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, este martes a las 20.00 por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos equipos ya están clasificados y no se juegan nada en el partido de cierre.

