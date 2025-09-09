Eliminatorias Sudamericanas: sin Lionel Messi, la cábala de De Paul y Chiqui Tapia en la Selección Argentina

Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul repitieron la costumbre con los mates en la concentración de las Eliminatorias Sudamericanas. El mensaje para Lionel Messi.

La cábala de la Selección Argentina: Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia. Hoy, falta con aviso de Messi.

"Mates con el Motorcito Rodri De Paul. No te pongas celoso, Leo Messi. ¡Vamos Argentina hoy!", escribió Tapia en el posteo con el mediocampista del Inter Miami.

Esta imagen, que se ve repetida en cada fecha FIFA, se convirtió en un signo icónico del ciclo Scaloni. La misma foto, por ejemplo, se sacaron tres antes de la final de la Copa América 2021. También, en la vigilia del partido decisivo ante Francia en Qatar 2022.

En esta ocasión, Messi no apareció en la foto debido a que no viajó a Ecuador para disputar el último partido de las Eliminatorias. El capitán argentino aclaró que, junto a Lionel Scaloni, se decidió que lo mejor era descansar.