Selección Argentina: Dibu Martínez superará un histórico registro del Pato Fillol

El partido ante Ecuador por las Eliminatorias no será un encuentro más para Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero alcanzará su partido número 55 con la camiseta albiceleste, un hito que lo pondrá en una posición histórica y lo dejará por arriba de una leyenda.

Con esta nueva participación, Dibu superará a Ubaldo Matildo "Pato" Fillol (campeón del mundo en 1978) como el segundo arquero con más partidos en la historia de la Selección Argentina. Por delante del golero marplatense solo quedará el récord de Sergio "Chiquito" Romero, quien ostenta la cima con 96 partidos.

Pato Fillol pasó por el predio de AFA en Ezeiza, compartió una charla con Dibu Martínez y le obsequió una camiseta firmada.



El ascenso de Dibu en la tabla histórica es notable. En sus 54 partidos jugados hasta el momento, el arquero ha logrado 40 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas. Un dato que resalta su impacto es la impresionante cifra de 38 vallas invictas, muy superior a la de Fillol, quien logró 18 en la misma cantidad de encuentros.

Los arqueros con más partidos en la Selección Argentina En el predio de la AFA, el arquero del Aston Villa fue visitado por el legendario arquero de la Selección Argentina de 1978, quien le entregó a Dibu su histórica camiseta autografiada.

A través de sus redes sociales, el "Pato" compartió el momento con el mensaje: "Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. El marplatense no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo el legado de su ídolo con un mensaje directo: "Gracias por dejar la vara tan alta Pato".