Selección Argentina: Dibu Martínez superará un histórico registro del Pato Fillol

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Emiliano Dibu Martínez, el arquero marplatense, logrará una marca top en el partido ante Ecuador.

Dibu Martínez superará un histórico registro del Pato Fillol.&nbsp;

Dibu Martínez superará un histórico registro del Pato Fillol. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Redacción Deportes
Por Gustavo Villarroel
El ascenso de Dibu en la tabla histórica es notable. En sus 54 partidos jugados hasta el momento, el arquero ha logrado 40 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas. Un dato que resalta su impacto es la impresionante cifra de 38 vallas invictas, muy superior a la de Fillol, quien logró 18 en la misma cantidad de encuentros.

En el predio de la AFA, el arquero del Aston Villa fue visitado por el legendario arquero de la Selección Argentina de 1978, quien le entregó a Dibu su histórica camiseta autografiada.

A través de sus redes sociales, el "Pato" compartió el momento con el mensaje: "Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. El marplatense no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo el legado de su ídolo con un mensaje directo: "Gracias por dejar la vara tan alta Pato".

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Por Cristian Reta
Por Redacción Espectáculos