Selección Argentina: Rodrigo De Paul se sumará a un lugar exclusivo de jugadores de la Albiceleste

En la última fecha de las Eliminatorias 2026, el mediocampista Rodrigo de Paul se sumará a un selecto grupo de futbolistas que alcanzaron una cifra que solo está reservada para los más grandes.

La "Scaloneta" cierra su campaña en las Eliminatorias Sudamericanas con un partido que será especial para uno de sus pilares. En el encuentro de esta noche ante Ecuador en Guayaquil, Rodrigo De Paul sumará su partido número 80 con la camiseta de la Selección Argentina , un hito que lo convertirá en el 13º jugador de la historia en alcanzar dicha cifra. Un logro que lo ubica en una mesa de privilegio absoluta, rodeado de nombres que escribieron las páginas doradas del fútbol nacional.

Esta marca es el reflejo de la consistencia y la importancia de De Paul en el esquema de Lionel Scaloni. Su camino lo ha consolidado como el motor y la voz de mando de un mediocampo campeón del mundo, y ahora su nombre se inscribe junto a los máximos referentes en la historia del seleccionado.

La lista de jugadores que superan los 70 partidos está liderada, como era de esperarse, por Lionel Messi y Javier Mascherano , quienes con 194 y 147 encuentros, respectivamente, dominan el ranking.

Más atrás, lo siguen figuras icónicas como Ángel Di María (145), Javier Zanetti (142) y Nicolás Otamendi (127), todos ellos con más de un centenar de partidos disputados con la casaca albiceleste.

El ranking se completa con un mix de leyendas de distintas épocas: defensores históricos como Roberto Ayala (111) y Oscar Ruggeri (97), y mediocampistas de la talla de Diego Simeone (103) y Diego Maradona (87).

En este club exclusivo también figuran el "Burrito" Ariel Ortega (84) y los campeones del mundo Sergio Agüero (101) y Gabriel Batistuta (77), quienes dejaron una huella imborrable en el ataque de la Selección. Más cerca en la lista, el mediocampista de la Scaloneta también superará la marca de 79 encuentros de Juan Pablo Sorín, quien fue un pilar en la defensa argentina por muchos años. El registro también incluye a otros talentos de esta generación, como el actual capitán del equipo, Lautaro Martínez (71), lo que demuestra la calidad de este selecto grupo.

La noche en Guayaquil no solo marcará el cierre de un ciclo de Eliminatorias exitoso para Argentina, sino que también será el escenario donde Rodrigo De Paul confirmará su legado y su estatus como uno de los futbolistas más importantes de su generación, al unirse a la elite histórica de la Selección.

Los jugadores con más partidos en la Selección Argentina