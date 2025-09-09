9 de septiembre de 2025 - 17:52

Selección Argentina: Rodrigo De Paul se sumará a un lugar exclusivo de jugadores de la Albiceleste

De Paul sumará su partido número 80 con la camiseta de la Selección Argentina. Sólo un grupo selecto de jugadores llegó a esta cifra.

Rodrigo De Paul cumplirá 80 partidos en lcon la camiseta de la Selección Argentina. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Esta marca es el reflejo de la consistencia y la importancia de De Paul en el esquema de Lionel Scaloni. Su camino lo ha consolidado como el motor y la voz de mando de un mediocampo campeón del mundo, y ahora su nombre se inscribe junto a los máximos referentes en la historia del seleccionado.

La lista de jugadores que superan los 70 partidos está liderada, como era de esperarse, por Lionel Messi y Javier Mascherano, quienes con 194 y 147 encuentros, respectivamente, dominan el ranking.

Más atrás, lo siguen figuras icónicas como Ángel Di María (145), Javier Zanetti (142) y Nicolás Otamendi (127), todos ellos con más de un centenar de partidos disputados con la casaca albiceleste.

El ranking se completa con un mix de leyendas de distintas épocas: defensores históricos como Roberto Ayala (111) y Oscar Ruggeri (97), y mediocampistas de la talla de Diego Simeone (103) y Diego Maradona (87).

En este club exclusivo también figuran el "Burrito" Ariel Ortega (84) y los campeones del mundo Sergio Agüero (101) y Gabriel Batistuta (77), quienes dejaron una huella imborrable en el ataque de la Selección. Más cerca en la lista, el mediocampista de la Scaloneta también superará la marca de 79 encuentros de Juan Pablo Sorín, quien fue un pilar en la defensa argentina por muchos años. El registro también incluye a otros talentos de esta generación, como el actual capitán del equipo, Lautaro Martínez (71), lo que demuestra la calidad de este selecto grupo.

La noche en Guayaquil no solo marcará el cierre de un ciclo de Eliminatorias exitoso para Argentina, sino que también será el escenario donde Rodrigo De Paul confirmará su legado y su estatus como uno de los futbolistas más importantes de su generación, al unirse a la elite histórica de la Selección.

Los jugadores con más partidos en la Selección Argentina

