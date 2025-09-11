¿Cuánto gana un mecánico en la Fórmula 1? Se conoció la cifra alejada del glamour del paddock

Un exmecánico de Red Bull reveló el salario real de los técnicos en la Fórmula 1, las condiciones en las que trabajan y los objetivos que deben cumplir.

La Fórmula 1 es sinónimo de velocidad, lujo y glamour. Las luces del podio brillan para los pilotos, pero detrás de cada victoria hay un ejército de profesionales que trabajan en silencio para hacer posible el espectáculo. Entre ellos, los mecánicos, cuyo esfuerzo y dedicación son fundamentales para el rendimiento de los autos.

Sin embargo, la remuneración de estos trabajadores es un misterio que pocos conocen. En las últimas semanas, Calum Nicholas, exmecánico de Red Bull, rompió el silencio y reveló en sus redes sociales la cifra que ganan los técnicos en la Fórmula 1. " El salario promedio de un técnico de F1 está más cerca de las 60.000 libras (por año)", afirmó Nicholas, desmitificando la idea de que todos en el paddock disfrutan de sueldos millonarios.

f1mech_370839111_18291032032192656_5842605299281950557_n Esta cifra equivale a aproximadamente 81.234 dólares anuales, lo que representa unos 115.674.120 pesos argentinos al tipo de cambio actual. Pero lo cierto es que el salario no es lo único que sorprende, ya que Nicholas detalló que la semana laboral promedio de un mecánico en la F1 es de unas 70 horas. Además, la mayoría de ellos viaja en clase turista y no recibe compensaciones adicionales por estar en el equipo de boxes.

f1mech_448122264_18329786659192656_2494666949619483174_n La reacción de Nicholas a las críticas en redes sociales Tras la polémica entrada de Lando Norris a boxes en el último GP de Italia, donde el británico perdió posiciones a raíz de una detención de 5.9 segundos, el doble de lo habitual, varios usuarios de redes sociales realizaron acusaciones de que el personal “trabaja apenas tres segundos por 350.000 libras (475 mil dólares) al año”, Nicholas respondió: “Opiniones absurdas como esta. Es vergonzoso. Es un trabajo exigente, con horarios interminables y una presión constante".