11 de septiembre de 2025 - 14:31

Las razones para la ilusión en Gimnasia y Esgrima pensando en la recta final

Gimnasia y Esgrima recuperó su mejor imagen en el encuentro donde más necesitaba la victoria. La cima de la Primera Nacional y la ilusión volvieron a Mendoza.

Gimnasia de Mendoza sueña en grande

Gimnasia de Mendoza sueña en grande

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

El entrenador del Lobo destacó la garra y actitud de sus dirigidos en un partido clave, en el que se impusieron con autoridad sobre la hora. 

Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima: "Este equipo sabe a qué juega y yo lo voy a defender siempre"

Por Sergio Faria
El Lobo buscará los tres puntos ante su Clón norteño de Jujuy

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima empató y dejó el liderazgo en Mataderos

Por Sergio Faria

Si uno presta atención, el grito de gol todavía se escucha por el Parque General San Martín. Inclusive, el hincha sigue festejando en su intimidad, repasando mentalmente la conquista de Imanol González mientras se prepara para sus labores diarias.

Gimnasia y Esgrima y una victoria que vale oro:

Gimnasia y Esgrima vs Gimnasia de Jujuy
En el parque, el Lobo mendocino y el Lobo jujeño no se sacan ventaja.

En el parque, el Lobo mendocino y el Lobo jujeño no se sacan ventaja.

No es para menos. El domingo, el Lobo ganó el partido que necesitaba para dar el golpe sobre la mesa, y asegurarle a propios y extraños que está para repetir la campaña del 2024, y también superarla.

Es cierto que lo estadístico es lo más importante que dejó el 1 a 0. Ganar significó recuperar la punta a falta de cuatro fechas para el cierre, y sacarle una pequeña luz de ventaja a su par de Jujuy. Sin embargo, hay más detalles positivos para el análisis.

Una de las grandes virtudes de este Blanquinegro es su capacidad para encontrar el gol en diferentes intérpretes, y no depender siempre de sus delanteros. La responsabilidad de convertir se comparte entre varios, una señal inequívoca de equipo sano, que tiene variantes para alcanzar el triunfo.

Embed

Facundo Lencioni, volante izquierdo, lleva 8 goles y es el máximo anotador del plantel, Imanol González aportó 5 desde la zaga, completando un podio que tiene al delantero Nicolás Ferreyra con 7. Rodríguez Puch, Andrada, Antonini, Carrera, Cingolani, Muñoz, Recalde y Servetto también pegaron el grito sagrado. 11 nombres diferentes en la lista de goleadores.

El otro aspecto importante que dejó el encuentro ante el Lobo Jujeño es que el Mensana mostró toda su autoridad. No se desesperó ante las constantes pérdidas de tiempo de su rival, y siempre intentó hacerse cargo del manejo del trámite.

Tampoco se prendió en las habladurías de la semana, cuando se abría el paraguas por lo que supuestamente sería un arbitraje mandado con un propósito específico. Gimnasia hizo lo suyo, se limitó a intentar ser mejor dentro del campo. Otro golpe de efecto de un equipo sano, que en igualdad de condiciones puede con el que se pare enfrente.

El desafío para lo que viene: no perder la cabeza

Gimnasia y Esgrima - Almirante Brown
Gimnasia y Esgrima - Almirante Brown, por la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima - Almirante Brown, por la Primera Nacional

Ahora le quedarán cuatro fechas, cada una más complicada que la anterior. No se trata solamente de enfrentar a rivales que también buscan sus propios objetivos. El Blanquinegro también jugará contra su propia ansiedad, esa que carcome a sus hinchas en el día a día. Se enfrentará al peso de su historia, que lo obliga a ir al frente y a pelear por el ascenso.

Sin embargo, el último signo positivo se da por el historial. En la ronda anterior de este mismo torneo, Gimnasia salió indemne ante los cuatro equipos que quedan en la recta final. Venció a Agropecuario (2 a 1) y Defensores de Belgrano (2 a 0), y sacó empates ante Chacarita (0-0), y San Telmo (0-0).

Más que nunca, el plantel deberá hacer oídos sordos a ese grito de gol que todavía resuena por el Parque, y enfocarse en ir partido a partido. Dar pasitos cortitos para evitar marearse, y así poder llegar al objetivo: alcanzar esa palabra que no se dice por cábala, pero todos desean. Tiene con qué.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Estadio Johan Cruyff será la nueva casa del Barcelona para LaLiga

¿Un estadio para 6.000 personas? El Barcelona será local en un insólito y reducido recinto

Por Cristian Reta
Un exmecánico de Red Bull reveló los sueldos que se pagan en la Fórmula 1

¿Cuánto gana un mecánico en la Fórmula 1? Se conoció la cifra alejada del glamour del paddock

Por Cristian Reta
rugby: ante australia estaran rodrigo isgro y juan gonzalez

Rugby: Ante Australia estarán Rodrigo Isgró y Juan González

Por Gonzalo Tapia
Marcelo Gallardo, DT de River

Marcelo Gallardo apuesta por el futuro de River y 3 juveniles se suman a la lista de la Copa Libertadores

Por Cristian Reta