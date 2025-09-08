Hockey Césped: Sol Guignet Guiñazú con otra medalla de oro en su haber

Le debíamos la nota a Sol Guignet Guiñazú después de lograr la medalla de oro, en hockey césped , en los últimos Juegos Panamericanos de la Juventud, disputados en la ciudad de Asunción. La ex jugadora de Liceo tuvo un pequeño, pero fructífero mano a mano con Los Andes.

Recordemos que la jugadora nacida en Liceo fue el año pasado campeona Panamericana en Canadá junto a las Leoncitas.

-Sol ¿En qué momento de tu vida deportiva llega este título alcanzado en los Panamericanos de Asunción?

- La verdad q en un momento muy especial porque he trabajado mucho para llegar hasta acá y no solo físicamente si no también mentalmente.

- Si, sabíamos que iba a ser totalmente distinta a los primeros partidos, nosotros fuimos a jugar ese partido y sabíamos q lo teníamos que preparar muy bien.

-¿Cómo estas con tu club GEBA?, contame un poco algo de la primera y el torneo de Clausura, ¿cuáles son sus metas para este certamen?

- Bien, estamos en un momento de crecimiento como equipo, tenemos que volver a ganar para mantenernos arriba, sabemos que somos un equipo fuerte y por eso estamos trabajando para lo q se viene.

Gignet sol La jugadora mendocina, Sol Gignet, que es pieza importante en Las Leoncitas gentileza

-¿Qué es lo que se viene ahora con las Leoncitas?

- Estamos preparándonos para el mundial que es en diciembre.

-¿Qué es lo mejor que tuvieron las leoncitas en los Panamericanos?

- El compromiso, el respeto a la camiseta y el juego en equipo. Creo que eso fue lo clave para llevarnos El Oro.

-¿Cómo se mantiene el nivel con Las leoncitas? Lo pregunto porque son el mejor equipo del continente y eso hay que mantenerlo en el tiempo.

- Nuestro entrenador nos transmite mucho todo el tiempo lo que tiene que tener un jugador de selección, por más que ganemos El Oro en el panamericano lo que nos quiere transmitir es que lo más importante que tenemos es el mundial, es decir que el proceso más importante es el que viene ahora, estos dos últimos meses son clave para terminar de formarnos e ir lo mejor posible al torneo.