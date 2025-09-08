8 de septiembre de 2025 - 16:14

Hockey Césped: Sol Guignet Guiñazú con otra medalla de oro en su haber

La próxima parada deportiva de la jugadora de hockey césped mendocina será el Mundial de la categoría que se disputará en Santiago de Chile, en diciembre.

Hockey Césped. Sol Guignet quiere estar en su último Mundial Junior que se disputa en diciembre

Hockey Césped. Sol Guignet quiere estar en su último Mundial Junior que se disputa en diciembre

Foto:

Gentileza
Hockey Césped. Sol Guignet Guiñazú fue uno de los puntos altos en el seleccionado junior de Argentina, que logró la medalla de oro en los Panamericanos en Asunción.

Hockey Césped. Sol Guignet Guiñazú fue uno de los puntos altos en el seleccionado junior de Argentina, que logró la medalla de oro en los Panamericanos en Asunción.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Le debíamos la nota a Sol Guignet Guiñazú después de lograr la medalla de oro, en hockey césped, en los últimos Juegos Panamericanos de la Juventud, disputados en la ciudad de Asunción. La ex jugadora de Liceo tuvo un pequeño, pero fructífero mano a mano con Los Andes.

Leé además

hockey cesped de mendoza esta de parabienes porque logro un campeonato a nivel nacional

Hockey Césped de Mendoza está de parabienes porque logró un campeonato a nivel nacional

Por Gonzalo Tapia
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Gonzalo Montiel volvería a la titularidad ante Ecuador y reemplazaría a Nahuel Molina.  

La Selección Argentina se despide de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes

Recordemos que la jugadora nacida en Liceo fue el año pasado campeona Panamericana en Canadá junto a las Leoncitas.

-Sol ¿En qué momento de tu vida deportiva llega este título alcanzado en los Panamericanos de Asunción?

- La verdad q en un momento muy especial porque he trabajado mucho para llegar hasta acá y no solo físicamente si no también mentalmente.

-¿La final fue como se la imaginaron?

- Si, sabíamos que iba a ser totalmente distinta a los primeros partidos, nosotros fuimos a jugar ese partido y sabíamos q lo teníamos que preparar muy bien.

-¿Cómo estas con tu club GEBA?, contame un poco algo de la primera y el torneo de Clausura, ¿cuáles son sus metas para este certamen?

- Bien, estamos en un momento de crecimiento como equipo, tenemos que volver a ganar para mantenernos arriba, sabemos que somos un equipo fuerte y por eso estamos trabajando para lo q se viene.

Gignet sol
La jugadora mendocina, Sol Gignet, que es pieza importante en Las Leoncitas

La jugadora mendocina, Sol Gignet, que es pieza importante en Las Leoncitas

-¿Qué es lo que se viene ahora con las Leoncitas?

- Estamos preparándonos para el mundial que es en diciembre.

-¿Qué es lo mejor que tuvieron las leoncitas en los Panamericanos?

- El compromiso, el respeto a la camiseta y el juego en equipo. Creo que eso fue lo clave para llevarnos El Oro.

-¿Cómo se mantiene el nivel con Las leoncitas? Lo pregunto porque son el mejor equipo del continente y eso hay que mantenerlo en el tiempo.

- Nuestro entrenador nos transmite mucho todo el tiempo lo que tiene que tener un jugador de selección, por más que ganemos El Oro en el panamericano lo que nos quiere transmitir es que lo más importante que tenemos es el mundial, es decir que el proceso más importante es el que viene ahora, estos dos últimos meses son clave para terminar de formarnos e ir lo mejor posible al torneo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, aseguró que Lautaro Martínez jugará ante Ecuador. 

Selección Argentina: Lionel Scaloni no confirmó el equipo, habló de Messi e hizo un balance de sus siete años

Por Redacción Deportes
Rugby. A Marista no hay con que darle, ahora a nivel local dieron cuenta de Liceo, por el torneo Top Ocho.

Rugby: Marista fue más que Liceo en el partido pendiente del Top Ocho: el torneo retorna este sábado

Por Gonzalo Tapia
EL DT de Lanús, Mauricio Pellegrino quiere quedarse con la llave ante Argentinos Jrs

Fútbol: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan para definir un nuevo semifinalista de la Copa Argentina

Por Gonzalo Tapia
Sabor a revacha. El piloto sanrafaelino se subió a lo alto del podio en el Galvez, sumó puntos importantes y se mete en la lucha por el campeonato en Clase 2.   

Turismo Nacional: Gonzalo Antolín volvió al triunfo y se prende en la lucha por el campeonato en Clase 2

Por Sergio Faria