Liga Profesional: Rosario Central y Boca Juniors igualaron en un duelo intenso

Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Rosario Central y Boca Juniors protagonizaron un empate vibrante en el Gigante de Arroyito . Con goles de Rodrigo Battaglia y Ángel Di María , el encuentro dejó emociones, pasajes de alto vuelo y la presencia estelar de dos campeones del mundo que le dieron jerarquía a la tarde rosarina con A ngelito Di María, la figura del encuentro, y Leandro Paredes.

El choque entre Rosario Central y Boca no decepcionó . Desde el arranque, el partido se jugó con intensidad, entrega y momentos de calidad. Apenas transcurría un minuto cuando Alejo Véliz cayó con fuerza sobre su hombro derecho tras un choque con Ayrton Costa . El delantero canalla tuvo que ser reemplazado y dejó la cancha visiblemente dolorido.

El Canalla tomó el protagonismo desde el inicio, obligando a Leandro Brey a intervenir temprano. A los 10 minutos, Ignacio Malcorra sacó un potente derechazo desde la puerta del área y el arquero de Boca respondió con reflejos felinos para evitar el gol.

Pero el Xeneize golpeó primero. A los 20 minutos, tras un desborde inteligente de Brian Aguirre envió un centro preciso al área que Rodrigo Battaglia transformó en gol con un gran cabezazo. 1 a 0 para Boca, que festejaba en un momento clave del partido.

Era la primera llegada del equipo de Miguel Angel Russo y gol

Rosario Central no bajó la intensidad y fue por el empate. A los 23, tras otro gran centro de Di María, Juan Cruz Komar cabeceó con fuerza, pero Brey volvió a lucirse mandando la pelota al córner.

image Reencuentro. Angel Di María y Edison Cavani se estrecharon en un fuerte abrazo. El rosarino y el uruguayo fuero compañeros en el PSG. Gentileza.

Angelito olímpico

Sin embargo, un minuto después, Angelito frotó la lámpara y sacó a relucir su calidad con una genialidad que paralizó al estadio: gol olímpico. Ángel Di María le dio al balón una comba perfecta desde el córner derecho y la pelota entró sin que nadie la tocara. Golazo y 1 a 1. El estadio estalló. La locura rosarina invadió los cuatro costados en una ovación eterna.

El equipo rosarino siguió empujando, y a los 26 estuvo cerca de concretar la remontada: un remate potente dio en el travesaño y, en el rebote, otra vez Brey salvó a Boca con una intervención clave.

Sobre el final de la primera etapa, el uruguayo Merentiel remató al arco y Fatura Broun evitó la caída.

Segundo tiempo: dominio de Boca sin puntería

En el complemento, el encuentro bajó la intensidad, aunque fue Boca el que tomó la iniciativa. Dominó la posesión, buscó el arco rival y generó varias chances claras, aunque le faltó precisión en los últimos metros. Rosario Central, más contenido y desgastado, apostó al contraataque y llegó en algunas oportunidades, pero sin demasiada claridad.

El propio Di María volvió a probar al minuto del segundo tiempo con un zurdazo alto. Boca respondió con una buena jugada de Leandro Paredes, que superó a dos rivales pero definió desviado. Palacios también estuvo cerca tras una combinación con Merentiel.

La más clara del Xeneize llegó a los 19, tras una gran acción colectiva que terminó con un remate del lateral Lautaro Di Lollo dentro del área, bien contenido por Jorge Broun. También tuvieron su oportunidad Velasco y Alarcón, este último tras una gran asistencia de Merentiel, pero ambos definieron sin precisión.

Del lado del Canalla, la más nítida fue para Campaz, que a los 22 minutos recibió en profundidad y remató cruzado, obligando otra buena intervención de Brey.

El encuentro tuvo el condimento especial de contar con dos figuras del Mundial de Qatar 2022: Ángel Di María ,autor del empate y figura del partido, y Leandro Paredes. Ambos le dieron jerarquía a un cruce que se vivió con tensión.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto que les sirve para mantenerse expectantes en la tabla, aunque con la sensación compartida de que pudieron llevarse algo más.

Las Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Ángel Di María, Santiago López y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Russo.

Goles: PT: 10' Battaglia (B), 24' Di María (R).

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

