14 de septiembre de 2025 - 20:08

Liga Profesional: Rosario Central y Boca Juniors igualaron en un duelo intenso

En el Gigante de Arroyito, por la fecha 8 del Torneo Clausura, el Canalla y el Xeneize empataron 1 a 1. Para el equipo de Russo convirtió Battaglia e igualó el encuentro, Angelito Di María, con un golazo olímpico.

El Canalla y el Xeneize disputan un intenso duelo en el Gigante de Arroyito.

El Canalla y el Xeneize disputan un intenso duelo en el Gigante de Arroyito.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Rosario Central y Boca Juniors protagonizaron un empate vibrante en el Gigante de Arroyito. Con goles de Rodrigo Battaglia y Ángel Di María, el encuentro dejó emociones, pasajes de alto vuelo y la presencia estelar de dos campeones del mundo que le dieron jerarquía a la tarde rosarina con Angelito Di María, la figura del encuentro, y Leandro Paredes.

Leé además

El entrenador volvió a las prácticas en la Bombonera donde fue recibido con alegría por sus dirigidos. Russo no ocultó su felicidad. 

Liga Profesional: Miguel Ángel Russo reapareció en la práctica de Boca, pero sigue en duda su viaje a Rosario

Por Redacción Deportes
El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino.

Miguel Angel Russo recibió el alta y ya piensa en volver al banco de Boca Jrs

Por Redacción Deportes

El choque entre Rosario Central y Boca no decepcionó. Desde el arranque, el partido se jugó con intensidad, entrega y momentos de calidad. Apenas transcurría un minuto cuando Alejo Véliz cayó con fuerza sobre su hombro derecho tras un choque con Ayrton Costa. El delantero canalla tuvo que ser reemplazado y dejó la cancha visiblemente dolorido.

image
Ángel Di María le hizo un golazo olímpico a Boca.

Ángel Di María le hizo un golazo olímpico a Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967332792762515572?t=Q8_GlXavHiJnZv1Y5uYvYQ&s=08&partner=&hide_thread=false

El Canalla tomó el protagonismo desde el inicio, obligando a Leandro Brey a intervenir temprano. A los 10 minutos, Ignacio Malcorra sacó un potente derechazo desde la puerta del área y el arquero de Boca respondió con reflejos felinos para evitar el gol.

image
Pura jerarquía. Ángel Di María y Leandro Paredes, dos campeones del mundo muy amigos.

Pura jerarquía. Ángel Di María y Leandro Paredes, dos campeones del mundo muy amigos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967330903295725945?t=MhHgCQR4vXU9jbsjPm9Pyw&s=08&partner=&hide_thread=false

Primera llegada y gol

Pero el Xeneize golpeó primero. A los 20 minutos, tras un desborde inteligente de Brian Aguirre envió un centro preciso al área que Rodrigo Battaglia transformó en gol con un gran cabezazo. 1 a 0 para Boca, que festejaba en un momento clave del partido.

Era la primera llegada del equipo de Miguel Angel Russo y gol

Rosario Central no bajó la intensidad y fue por el empate. A los 23, tras otro gran centro de Di María, Juan Cruz Komar cabeceó con fuerza, pero Brey volvió a lucirse mandando la pelota al córner.

image
Reencuentro. Angel Di María y Edison Cavani se estrecharon en un fuerte abrazo. El rosarino y el uruguayo fuero compañeros en el PSG.

Reencuentro. Angel Di María y Edison Cavani se estrecharon en un fuerte abrazo. El rosarino y el uruguayo fuero compañeros en el PSG.

Angelito olímpico

Sin embargo, un minuto después, Angelito frotó la lámpara y sacó a relucir su calidad con una genialidad que paralizó al estadio: gol olímpico. Ángel Di María le dio al balón una comba perfecta desde el córner derecho y la pelota entró sin que nadie la tocara. Golazo y 1 a 1. El estadio estalló. La locura rosarina invadió los cuatro costados en una ovación eterna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967331886801264776?t=WU3kb35HIhboSB7PhC4YFw&s=08&partner=&hide_thread=false

El equipo rosarino siguió empujando, y a los 26 estuvo cerca de concretar la remontada: un remate potente dio en el travesaño y, en el rebote, otra vez Brey salvó a Boca con una intervención clave.

Sobre el final de la primera etapa, el uruguayo Merentiel remató al arco y Fatura Broun evitó la caída.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967336057566851143?t=ZnDw3C7mr5iMCj2yRv_v1Q&s=08&partner=&hide_thread=false

Segundo tiempo: dominio de Boca sin puntería

En el complemento, el encuentro bajó la intensidad, aunque fue Boca el que tomó la iniciativa. Dominó la posesión, buscó el arco rival y generó varias chances claras, aunque le faltó precisión en los últimos metros. Rosario Central, más contenido y desgastado, apostó al contraataque y llegó en algunas oportunidades, pero sin demasiada claridad.

El propio Di María volvió a probar al minuto del segundo tiempo con un zurdazo alto. Boca respondió con una buena jugada de Leandro Paredes, que superó a dos rivales pero definió desviado. Palacios también estuvo cerca tras una combinación con Merentiel.

La más clara del Xeneize llegó a los 19, tras una gran acción colectiva que terminó con un remate del lateral Lautaro Di Lollo dentro del área, bien contenido por Jorge Broun. También tuvieron su oportunidad Velasco y Alarcón, este último tras una gran asistencia de Merentiel, pero ambos definieron sin precisión.

Del lado del Canalla, la más nítida fue para Campaz, que a los 22 minutos recibió en profundidad y remató cruzado, obligando otra buena intervención de Brey.

El encuentro tuvo el condimento especial de contar con dos figuras del Mundial de Qatar 2022: Ángel Di María ,autor del empate y figura del partido, y Leandro Paredes. Ambos le dieron jerarquía a un cruce que se vivió con tensión.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto que les sirve para mantenerse expectantes en la tabla, aunque con la sensación compartida de que pudieron llevarse algo más.

Las Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Ángel Di María, Santiago López y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Russo.

Goles: PT: 10' Battaglia (B), 24' Di María (R).

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alexis Matteo, DT de Deportivo Maipú. Foto: Gentileza @fabisalamone_fotografía

Deportivo Maipú tiene una deuda importante para lograr el ascenso: "suena a excusa, pero es la verdad"

Por Nicolás Salas
La mordida en un partido del Mundial femenino de rugby levantó polémica en el mundo del deporte.

Mundial femenino de rugby: una jugadora francesa mordió a su rival

Por Redacción Deportes
Deportivo Maipú iguala sin goles ante All Boys

Deportivo Maipú no pudo quebrar a All Boys e igualó sin goles en la Fortaleza

Por Nicolás Salas
Crawford le arrebató los cinturones al mejicano, en un combate multimillonario realizado en el Estadio Allegiant de Las Vegas.

Boxeo: El combate que rompió récords de ganancias y sacudió el reinado del mexicano Canelo Álvarez

Por Redacción Deportes