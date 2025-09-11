Liga Profesional: Miguel Ángel Russo reapareció en la práctica de Boca, pero sigue en duda su viaje a Rosario

A pocos días del compromiso clave frente a Rosario Central , Boca Juniors todavía no tiene certezas sobre quién ocupará el banco de suplentes. La figura de Miguel Ángel Russo , recientemente recuperado de una infección urinaria que lo tuvo internado y luego en reposo domiciliario, estuvo presente durante las últimas prácticas de fútbol en la Bombonera. Sin embargo, su participación en el partido del domingo sigue en duda.

La aparición del entrenador sorprendió al plantel y al cuerpo técnico, encabezado en estos días por C laudio Úbeda y Juvenal Rodríguez . Aunque el alta médica definitiva aún no fue confirmada , Russo quiso estar junto al equipo en la recta final de la preparación para visitar al Canalla, en el Gigante de Arroyito .

Desde la dirigencia Xeneize, con Juan Román Riquelme al mando , prefieren no acelerar los plazos. La postura es clara y el DT podrá volver cuando él y los médicos lo consideren oportuno. En ese sentido, el plan más prudente es que Russo permanezca en Buenos Aires y que Úbeda lidere la delegación en Rosario .

A pesar de las recomendaciones, el propio técnico, de 69 años, mantiene la intención de viajar . La decisión final, no obstante, dependerá de su evolución en las próximas horas y del aval del cuerpo médico.

El último partido que dirigió Russo f ue hace casi dos semanas, en Mar del Plata, cuando Boca venció a Aldosivi . Luego llegó la internación en la Clínica Fleni por una infección detectada durante un control rutinario. El alta le fue otorgada el viernes pasado, pero su vuelta a las prácticas se había postergado.

Mientras tanto, el equipo se prepara para una nueva fecha del torneo, con dudas en la zaga central: Ayrton Costa y Marco Pellegrino pelean por un lugar como segundo marcador central, aunque este último llega con lo justo en lo físico. El arco será para Leandro Brey, ante la baja de Agustín Marchesín por desgarro.

Una buena noticia para el cuerpo técnico es el regreso de Leandro Paredes, tras su participación con la selección en Ecuador. El mediocampista será titular y pieza clave en un equipo que necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores vía tabla anual.

El posible once para visitar a Rosario Central este domingo (17.30, con arbitraje de Facundo Tello) sería: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Costa o Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Después del choque en Rosario, Boca enfrentará a Central Córdoba en la Bombonera el 21 de septiembre y cerrará el mes visitando a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el sábado 27. La agenda aprieta, pero en el club hay algo que no están dispuestos a negociar, la salud de su entrenador.