Deportivo Maipú no pudo quebrar a All Boys e igualó sin goles en la Fortaleza

En un encuentro cargado de tensión y con escasas emociones, Deportivo Maipú y All Boys igualaron 0 a 0 en Mendoza por la fecha 31 de la Primera Nacional . El local hizo el gasto, pero no encontró la llave para vulnerar a un rival que se refugió con orden y que se llevó un punto valioso.

Desde el inicio, el conjunto mendocino buscó imponer condiciones , con un marcado esquema 4-3-3 que priorizó la pelota al piso y la iniciativa en ataque. Lo cierto es que el Cruzado intentó abrir el juego por las bandas, especialmente con las proyecciones de Silva y las apariciones de Saccone, que complicaron en varios pasajes a la defensa visitante.

All Boys se plantó con firmeza en el fondo y apostó a un esquema más cauteloso. Cerró espacios en su propio campo y trató de lastimar con rápidas transiciones. En ese planteo, la labor del tándem conformado por Salas y Desábato en la mitad de la cancha resultó clave para cortar los circuitos ofensivos del local.

El primer tiempo dejó algunas aproximaciones pero escasas situaciones claras. Las más peligrosas fueron para Maipú, que exigió a la defensa albinegra con centros cruzados que no encontraron destino de red.

Ya en el complemento, y con el apoyo de su gente, el conjunto de calle Vergara salió con mayor decisión . Villarreal empezó a manejar la pelota en campo rival y buscó filtrar pases para habilitar a sus compañeros.

Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales volvió a dejar sin premio los intentos del local, que se topó en múltiples ocasiones ante la buena actuación del arquero mendocino Roberto Ramírez, protagonista en la primera etapa, donde realizó un triple tapadón ante el picante Silva, quien tuvo tres remates al cuerpo del ex Godoy Cruz, en la misma acción.

En la mitad del segundo tiempo el desarrollo se tornó intenso y de pierna fuerte. El árbitro intervino en reiteradas ocasiones para sancionar infracciones, lo que cortó el ritmo. Ya con el reloj acercándose al tramo final, el partido se mantuvo abierto, con el Botellero insistiendo en busca de los tres puntos que lo posicionan en un lugar expectante en la zona alta, mientras que All Boys resistió con oficio, sostuvo el empate con orden y aguardó su oportunidad para dar el golpe que nunca llegó.

Los minutos finales se jugaron con nerviosismo, con un elenco local que insistió a base de centros y pelotas paradas, pero chocó una y otra vez con la defensa visitante. El pitazo final selló el empate que dejó al conjunto mendocino con sabor amargo por los puntos perdidos en casa.

En tanto que para All Boys, el balance fue distinto: sumó en condición de visitante y sostuvo el orden, aunque su deuda sigue siendo la generación de juego ofensivo.

¿Cómo quedó Deportivo Maipú y cuándo vuelve a jugar?

Con este resultado, el Cruzado se mantiene en zona de Reducido y se ubica 8° en la Zona A de la Primera Nacional, con 42 puntos. Por su parte el Blanquinegro cosechó un punto de oro que lo aleja de la zona de descenso y está 13° con 36 puntos.

La próxima fecha el elenco mendocino visitará el próximo sábado a las 15:30 a Arsenal de Sarandí, mientras que la visita recibirá a Deportivo Madryn, el lunes 22 de septiembre, a las 21:05. cerrando la fecha 32 de la Primera Nacional.

Ficha del partido Deportivo Maipú vs All Boys

La formación de Deportivo Maipú

(1) Ignacio Pietrobono

(4) Luciano Paredes

(2) Luciano Arnijas

(6) Aaron Aguero

(3) Juan de la Reta

(5) Matías Villarreal

(8) Mirko Bonfigli

(7) Franco Saccone

(10) Marcelo Eggel

(11) Tomás Silva

(9) Pio Bonacci

Suplentes

(12) Nahuel Galardi

(13) Lucas Faggioli

(14) Emiliano Ozuna

(15) Juan Cruz Arno

(16) Marco Campagnaro

(17) Lucas Vallejo

(18) Iván Sandoval

(19) Diego Gaitán

(20) Santiago Paulini

Entrenador: Alexis Matteo

Cambios

29'ST Salió Juan de la Reta y entró Emiliano Ozuna; Salió Franco Saccone y entró Diego Gaitán.

36'ST Salió Tomás Silva y entró Iván Sandoval.

La formación de All Boys

(1) Roberto Ramírez

(4) Hernán Grana

(2) Maximiliano Coronel

(6) Iván Zafarana

(3) Alejo Rodríguez

(8) Juan Carlos Salas

(5) Leandro Desábato

(10) Alexis Vega

(11) Ignacio Palacio

(7) Tomás Assennato

(9) Matías Nouet

Suplentes

(12) Tiago Libares

(13) Tobias Bovone

(14) Yago De Vito

(15) Gustavo Turraca

(16) Axel Abet

(17) Luciano Leguizamón

(18) Agustín Fernández

(19) Julián Ceballos

(20) Thiago Calone

Cambios

10'ST Salió Alexis Vega y entró Tobias Bovone.

21'ST Salió Juan Carlos Salas y entró Axel Abet; Salió Matías Nouet y entró Thiago Calone; Salió Ignacio Palacio y entró Julián Ceballos.

37'ST Salió Tomás Assennato y entró Yago De Vito.

Las estadísticas entre Deportivo Maipú y All Boys

Resultado: D. Maipú 0 vs All Boys 0.

0 vs 0. Posesión: D. Maipú 33% vs All Boys 67%.

33% vs 67%. Tiros al arco: D. Maipú 0 vs All Boys 0.

0 vs 0. Tarjetas amarillas: D. Maipú 1 vs All Boys 4.

1 vs 4. Tarjetas rojas: D. Maipú 0 vs All Boys 0.

