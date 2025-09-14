Preocupación en Liverpool por la terrible patada que sufrió Alexis Mac Allister

El volante del Liverpool fue víctima de una durísima entrada por parte de Lesley Ugochukwu , quien luego se iría expulsado en la derrota del Burnley.

La terrible entrada que sufrió Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool

El Liverpool de Alexis Mac Allister defiende el título en la Premier League y esta temporada tuvo un arranque arrollador y se encuentra como único líder tras cosechar puntaje perfecto en los cuatro partidos que lleva disputados hasta el momento.

La última víctima de los Red fue el Burnley, a quien venció 1-0 en el Turf Moor con el agónico gol que convirtió el egipcio Mohamed Salah de penal, y que le permitió al conjunto de Arne Slot colocarse por encima de sus más inmediatos escoltas: Arsenal, Tottenham y Bournemouth.

Embed ¡¡SALAH LE DA LA VICTORIA 1-0 AL LIVERPOOL SOBRE BURNLEY EN EL FINAL!!



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IWmyIbY76l — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025 La terrible entrada que padeció Alexis Mac Allister En este encuentro, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue titular en el mediocampo y preocupó a más de uno al no poder completar los 90 minutos de juego, debido a que fue reemplazado en el entretiempo por un problema en el tobillo causado por una fuerte infracción que padeció a los 16 minutos de juego, en la primera mitad.

En ese instante, el exBoca Juniors fue a disputar una pelota dividida y se topó ante el mediocampista rival Lesley Ugochukwu, el cual se arrojó vehementemente al piso y le pegó una fuerte patada a Alexis, quien quedó tendido en el suelo.

Embed ¡EL PATADÓN A MAC ALLISTER!



Así le entró Ugochukwu al argentino, que tuvo que salir en el entretiempo. Solo amarilla para el jugador del Burnley#PremierLeague pic.twitter.com/nSVouC0CYq — Nexogol (@nexogol) September 14, 2025 Si bien continuó jugando, el argentino no salió el segundo tiempo y por el momento se desconoce la magnitud que causó esta patada en el tobillo, que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.