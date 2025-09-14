14 de septiembre de 2025 - 16:00

Preocupación en Liverpool por la terrible patada que sufrió Alexis Mac Allister

El volante del Liverpool fue víctima de una durísima entrada por parte de Lesley Ugochukwu, quien luego se iría expulsado en la derrota del Burnley.

Por Cristian Reta

La última víctima de los Red fue el Burnley, a quien venció 1-0 en el Turf Moor con el agónico gol que convirtió el egipcio Mohamed Salah de penal, y que le permitió al conjunto de Arne Slot colocarse por encima de sus más inmediatos escoltas: Arsenal, Tottenham y Bournemouth.

La terrible entrada que padeció Alexis Mac Allister

En este encuentro, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue titular en el mediocampo y preocupó a más de uno al no poder completar los 90 minutos de juego, debido a que fue reemplazado en el entretiempo por un problema en el tobillo causado por una fuerte infracción que padeció a los 16 minutos de juego, en la primera mitad.

En ese instante, el exBoca Juniors fue a disputar una pelota dividida y se topó ante el mediocampista rival Lesley Ugochukwu, el cual se arrojó vehementemente al piso y le pegó una fuerte patada a Alexis, quien quedó tendido en el suelo.

Si bien continuó jugando, el argentino no salió el segundo tiempo y por el momento se desconoce la magnitud que causó esta patada en el tobillo, que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Hay que decir que este suceso pone en duda su presencia contra Atlético de Madrid del próximo miércoles por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Por su parte, el volante del Burnley vio la tarjeta amarilla y continuó jugando el partido, pero en el complemento, a los 39 minutos fue amonestado por segunda vez, por lo que lo expulsaron y dejó a su equipo con un hombre menos.

