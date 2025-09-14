Boxeo: El combate que rompió récords de ganancias y sacudió el reinado del mexicano Canelo Álvarez

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo marcó un hito deportivo, sino que movió cifras récord, consolidando a ambos púgiles entre los mejores pagados del boxeo.

Crawford le arrebató los cinturones al mejicano, en un combate multimillonario realizado en el Estadio Allegiant de Las Vegas.

El enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford no solo acaparó la atención del mundo del boxeo por el cruce de estilos y talentos en el ring, sino que también se convirtió en un espectáculo multimillonario, posicionándose como uno de los eventos más rentables en la historia reciente del deporte.

El combate, disputado en Las Vegas, tuvo un trasfondo financiero colosal. Canelo, como figura central del evento, aseguró una bolsa mínima superior a los 100 millones de dólares, en tanto que Crawford, en su rol de retador, se llevó una suma cercana a los 50 millones, según estimaciones de ESPN y CNN. A estas cifras base se sumaron bonificaciones vinculadas a derechos de transmisión, patrocinios e incentivos por desempeño, lo que habría elevado la ganancia del mexicano hasta los 150 millones de dólares.

La velada formó parte de los compromisos asumidos por Álvarez con la llamada Riyadh Season, impulsada por Turki Al-Alsheikh, que incluye un paquete de cuatro combates por un total de 400 millones de dólares. Así, cada pelea para Canelo se convierte en una operación financiera de alto calibre.

image El valioso anillo que recibió el campeón, Bud Crawford. @wbcboxing Terence Crawford, por su parte, supo capitalizar su participación en el evento más allá del resultado. Aunque sus ganancias fueron notablemente inferiores a las del mexicano, el estadounidense se posicionó entre los mejores pagados del circuito. Según fuentes cercanas a la negociación, los incentivos le permitieron alcanzar una cifra final de aproximadamente 50 millones de dólares, un logro económico sin precedentes en su carrera.

Anillo valioso para el campeón El evento también incluyó lujos reservados para el ganador. Crawford, tras imponerse por decisión unánime, recibió un anillo diseñado al estilo del Super Bowl, valuado en 100.000 dólares, adornado con 10 quilates de piedras preciosas y 8,5 quilates de diamantes. También se llevó el cinturón de campeón, con un valor estimado de 188.000 dólares.