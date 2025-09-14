Boxeo: El combate que rompió récords de ganancias y sacudió el reinado del mexicano Canelo Álvarez

El enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford no solo acaparó la atención del mundo del boxeo por el cruce de estilos y talentos en el ring, sino que también se convirtió en un espectáculo multimillonario, posicionándose como uno de los eventos más rentables en la historia reciente del deporte.
El combate, disputado en Las Vegas, tuvo un trasfondo financiero colosal. Canelo, como figura central del evento, aseguró una bolsa mínima superior a los 100 millones de dólares, en tanto que Crawford, en su rol de retador, se llevó una suma cercana a los 50 millones, según estimaciones de ESPN y CNN. A estas cifras base se sumaron bonificaciones vinculadas a derechos de transmisión, patrocinios e incentivos por desempeño, lo que habría elevado la ganancia del mexicano hasta los 150 millones de dólares.
La velada formó parte de los compromisos asumidos por Álvarez con la llamada Riyadh Season, impulsada por Turki Al-Alsheikh, que incluye un paquete de cuatro combates por un total de 400 millones de dólares. Así, cada pelea para Canelo se convierte en una operación financiera de alto calibre.
image
El valioso anillo que recibió el campeón, Bud Crawford.
Terence Crawford, por su parte, supo capitalizar su participación en el evento más allá del resultado. Aunque sus ganancias fueron notablemente inferiores a las del mexicano, el estadounidense se posicionó entre los mejores pagados del circuito. Según fuentes cercanas a la negociación, los incentivos le permitieron alcanzar una cifra final de aproximadamente 50 millones de dólares, un logro económico sin precedentes en su carrera.
Anillo valioso para el campeón
El evento también incluyó lujos reservados para el ganador. Crawford, tras imponerse por decisión unánime, recibió un anillo diseñado al estilo del Super Bowl, valuado en 100.000 dólares, adornado con 10 quilates de piedras preciosas y 8,5 quilates de diamantes. También se llevó el cinturón de campeón, con un valor estimado de 188.000 dólares.
Terence Crawford hizo historia: derrotó a Canelo Álvarez y es el primer campeón indiscutido en tres divisiones
Terence Crawford le arrebató los títulos a Canelo Álvarez y se hizo dueño del valioso cinturón del Consejo Mundial (centro).
Crawford destronó al rey mexicano
En términos deportivos, el estadounidense ofreció una cátedra de técnica y estrategia. Con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, dominó los doce asaltos y destronó a Canelo como campeón de peso supermediano, sumando su victoria número 42 de manera consecutiva (31 de ellas por nocaut). Para Álvarez, fue su tercera derrota como profesional, aunque su legado en el boxeo permanece intacto. "Una derrota no me define", expresó el mexicano tras la pelea. “Tengo un gran legado y mi respeto para Crawford”.
Fuera del ring, el impacto económico del combate volvió a poner el foco sobre la fortuna de Canelo. Su patrimonio, estimado en unos 300 millones de dólares, se alimenta no solo de sus peleas, sino también de una red de negocios diversificada: Canelo Promotions, estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, inversiones inmobiliarias y marcas personales de ropa y suplementos. Su estilo de vida refleja ese éxito: propiedades lujosas, autos de alta gama y relojes exclusivos, como el Jacob & Co. Opera Godfather Rose Gold que lució en la previa del combate, valuado en 400.000 dólares.
Aunque Dana White, presidente de UFC y uno de los promotores del evento, evitó confirmar cifras exactas, cuando fue consultado sobre si Canelo había superado los 100 millones en ganancias, su respuesta fue reveladora: “Probablemente”.
El duelo entre Álvarez y Crawford no solo definió un nuevo orden en el ring, sino que dejó claro que el boxeo, en su versión más espectacular, sigue siendo un negocio de cifras astronómicas.