Boxeo: Murió Ricky Hatton, leyenda del boxeo británico y ex campeón mundial

El excampeón de peso superligero y welter falleció a los 46 años. Ídolo en Manchester, había anunciado en 2024 su intención de volver al ring para una exhibición tras años de lucha contra sus problemas personales.

El Sicario, como le decían, en 2022 volvió al ring para realizar algunas exhibiciones. En 2024 había anunciado que este año regresaría profesionalmente.

Ricky Hatton, una de las grandes figuras del boxeo británico de las últimas décadas, falleció a los 46 años. La noticia fue confirmada por su entorno este fin de semana y generó una ola de homenajes en el mundo del deporte. Hatton fue campeón mundial en dos categorías y protagonizó algunos de los combates más recordados de su época, incluyendo los enfrentamientos ante Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Criado en Manchester, Hatton combinó una carrera fulgurante con una vida personal marcada por altibajos, adicciones y una constante lucha por la estabilidad emocional. A mediados de 2024, había sorprendido al anunciar su regreso al ring en una pelea de exhibición prevista para diciembre en Dubái frente a Eisa Aldah, trece años después de su retiro oficial. “No soy tan tonto como parezco”, había dicho en ese entonces, con su característico humor, al referirse a las preocupaciones sobre su salud.

image Ricky Hatton combatió frente Floyd Mayweather, con quien perdió ampliamente. Gentileza. Del cinturón mundial a la batalla interna La consagración de Hatton llegó en 2005 cuando derrotó a Kostya Tszyu en Manchester y se convirtió en campeón lineal del peso superligero. Ese triunfo lo catapultó al estrellato y consolidó su condición de ídolo nacional. Dos años más tarde, enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas, en una pelea que marcó el punto más alto de su popularidad, aunque terminó con una derrota contundente.

La caída deportiva coincidió con un período difícil en lo personal. Hatton enfrentó problemas de salud mental, episodios de depresión y adicciones que lo alejaron del ring y pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, logró recuperarse, volvió al entrenamiento y en los últimos años se dedicó a promover el boxeo entre jóvenes.

image Ricky Hatton fue rival del Pacman Manny Paquiao, con quien perdió por nocaut en dos rounds. Gentileza. Vida personal, televisión y el afecto del público Más allá del ring, Hatton fue padre de tres hijos: Campbell (el único que incursionó en el boxeo profesional), Millie y Fearne. Mantuvo una relación de más de una década con Jennifer Dooley, madre de sus dos hijas, y más recientemente participó en el reality Dancing On Ice, donde compartió escenario con la actriz Claire Sweeney. Aunque se los vinculó sentimentalmente, ambos confirmaron luego que solo quedaba una amistad.

Su historia de vida, desde sus comienzos como instalador de alfombras junto a su padre hasta convertirse en figura mundial, siempre conectó con el público. Su franqueza, su estilo aguerrido en el ring y su lucha constante fuera de él lo convirtieron en un personaje muy querido dentro y fuera del deporte. La muerte de Ricky Hatton marca el final de una era para el boxeo británico. Se fue un campeón que no solo ganó títulos, sino que también peleó, muchas veces en silencio, contra sus propios demonios. Su legado trasciende los cinturones: queda la historia de un hombre que supo caerse y levantarse, dentro y fuera del ring.