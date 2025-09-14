Manchester United Cayó ante el City y Amorim está en la cuerda floja

El Manchester City se quedó con el clásico mancuniano y goleó 3-0 al Manchester United, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha de la English Premier League. El duelo se llevó a cabo en el Eithad stadium y los goles fueron convertidos por Phil Foden y Erling Haaland, en dos ocasiones.
El primero de los tantos del equipo de Guardiola llegó a los 18 minutos de juego con el cabezazo del volante inglés, tras un centro del delantero belga Jeremy Doku.
Embed - CON UN DOBLETE DE HAALAND, LOS CITIZENS GOLEARON EN EL CLÁSICO | M. City 3-0 M. United | RESUMEN
Luego, en el complemento, el City aumentó la ventaja a los 8 minutos, tras una serie de toques en tres cuartos del campo que dejó mano a mano al delantero nórdico con el arquero turco Altay Bayindir y el ex Borussia Dortmund de Alemania resolvió de gran manera al picársela sutilmente por encima al guardameta.
A los 14 minutos, nuevamente Haaland volvió a marcar y puso el 3-0 para el equipo de Guardiola, cuando el portugués Bernardo Silva rápidamente metió el pase en profundidad para el noruego que se fue mano a mano en soledad ante Bayindir que achico pero nada pudo hacer ante el remate raso y colocado de Haaland.
De esta forma, el Manchester City sumó su segundo triunfo en el torneo y alcanzó la octava posición con seis puntos. Por su parte, el equipo del portugués Ruben Amorim no puede levantar cabeza y cayó al decimocuarto lugar de la tabla con cuatro unidades y necesita mejorar para pelear los puestos europeos y superar así la mala campaña de la temporada anterior, donde finalizó cerca de los puestos de descenso.
image
Ruben Amorim, DT del Manchester United
La realidad del Manchester United de Amorim en números
- 15° posición en la pasada Premier League.
- 1 triunfo en 4 partidos de la nueva Premier League.
- Eliminados de la Carabao Cup por un club de Cuarta División.
- Sin participación en Europa en esta temporada.
- 12 años sin ganar la Premier League.
- 17 años sin conquistar la Champions League.