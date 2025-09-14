14 de septiembre de 2025 - 15:45

Manchester United Cayó ante el City y Amorim está en la cuerda floja

El entrenador portugués solo ganó 8 de 30 partidos dirigidos con el Manchester United y solo tiene 12 puntos en cuatro fechas de la actual Premier League.

El Manchester United de Amorim no levanta cabeza

El Manchester United de Amorim no levanta cabeza

Foto:

Por Cristian Reta

El Manchester City se quedó con el clásico mancuniano y goleó 3-0 al Manchester United, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha de la English Premier League. El duelo se llevó a cabo en el Eithad stadium y los goles fueron convertidos por Phil Foden y Erling Haaland, en dos ocasiones.

Leé además

Los mendocinos juegan por el Federal A

Federal A: se cierra la fase Reválida para San Martín, Huracán y Gutiérrez

Por Emanuel Cenci
Pacífico de Alvear, la gran revelación del último Regional Federal

Se viene el Torneo Regional Federal Amateur de AFA: la fecha de comienzo y los participantes

Por Emanuel Cenci

El primero de los tantos del equipo de Guardiola llegó a los 18 minutos de juego con el cabezazo del volante inglés, tras un centro del delantero belga Jeremy Doku.

Embed - CON UN DOBLETE DE HAALAND, LOS CITIZENS GOLEARON EN EL CLÁSICO | M. City 3-0 M. United | RESUMEN

Luego, en el complemento, el City aumentó la ventaja a los 8 minutos, tras una serie de toques en tres cuartos del campo que dejó mano a mano al delantero nórdico con el arquero turco Altay Bayindir y el ex Borussia Dortmund de Alemania resolvió de gran manera al picársela sutilmente por encima al guardameta.

A los 14 minutos, nuevamente Haaland volvió a marcar y puso el 3-0 para el equipo de Guardiola, cuando el portugués Bernardo Silva rápidamente metió el pase en profundidad para el noruego que se fue mano a mano en soledad ante Bayindir que achico pero nada pudo hacer ante el remate raso y colocado de Haaland.

De esta forma, el Manchester City sumó su segundo triunfo en el torneo y alcanzó la octava posición con seis puntos. Por su parte, el equipo del portugués Ruben Amorim no puede levantar cabeza y cayó al decimocuarto lugar de la tabla con cuatro unidades y necesita mejorar para pelear los puestos europeos y superar así la mala campaña de la temporada anterior, donde finalizó cerca de los puestos de descenso.

image
Ruben Amorim, DT del Manchester United

Ruben Amorim, DT del Manchester United

La realidad del Manchester United de Amorim en números

  • 15° posición en la pasada Premier League.
  • 1 triunfo en 4 partidos de la nueva Premier League.
  • Eliminados de la Carabao Cup por un club de Cuarta División.
  • Sin participación en Europa en esta temporada.
  • 12 años sin ganar la Premier League.
  • 17 años sin conquistar la Champions League.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente

Independiente va por DT campeones: estos son los principales candidatos a reemplazar a Vaccari

Por Cristian Reta
En la conferencia de prensa previa al duelo que sostendrá el Chelsea mañana frente Brentford por la Premier League, el entrenador, Enzo Maresca, elogió al volante surgido de River Plate.

Chelsea y los argentinos: Enzo Fernández se afirma, Alejandro Garnacho aún espera su debut

Por Redacción Deportes
turismo carretera: julian santero, termino segundo en san luis y la pelea por el titulo quedo abierta

Turismo Carretera: Julián Santero, terminó segundo en San Luis y la pelea por el título quedó abierta

Por Sergio Faria
La terrible entrada que sufrió Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool

Preocupación en Liverpool por la terrible patada que sufrió Alexis Mac Allister

Por Cristian Reta