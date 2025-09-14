Manchester United Cayó ante el City y Amorim está en la cuerda floja

El entrenador portugués solo ganó 8 de 30 partidos dirigidos con el Manchester United y solo tiene 12 puntos en cuatro fechas de la actual Premier League.

El Manchester City se quedó con el clásico mancuniano y goleó 3-0 al Manchester United, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha de la English Premier League. El duelo se llevó a cabo en el Eithad stadium y los goles fueron convertidos por Phil Foden y Erling Haaland, en dos ocasiones.

El primero de los tantos del equipo de Guardiola llegó a los 18 minutos de juego con el cabezazo del volante inglés, tras un centro del delantero belga Jeremy Doku.

Luego, en el complemento, el City aumentó la ventaja a los 8 minutos, tras una serie de toques en tres cuartos del campo que dejó mano a mano al delantero nórdico con el arquero turco Altay Bayindir y el ex Borussia Dortmund de Alemania resolvió de gran manera al picársela sutilmente por encima al guardameta.

A los 14 minutos, nuevamente Haaland volvió a marcar y puso el 3-0 para el equipo de Guardiola, cuando el portugués Bernardo Silva rápidamente metió el pase en profundidad para el noruego que se fue mano a mano en soledad ante Bayindir que achico pero nada pudo hacer ante el remate raso y colocado de Haaland.