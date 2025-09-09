Vóley: En el club General San Martín Pacífico están de parabienes y muy contentos

La alegría es porque ganaron la licitación, para organizar la Liga Nacional de Vóley femenino en febrero próximo

Vóley. Recordemos, que este equipo del club San Martín Pacifico fue el que fue campeón y ascendió a la Liga Nacional de damas, certamen que será en febrero en Mendoza.

En el club General San Martín Pacífico están muy contentos porque serán sede de la Liga Nacional de Vóley. Esta competencia será desde el 17 al 28 de febrero de 2026, el torneo reunirá a 16 equipos clasificados, que competirán por ascensos a la Liga Argentina Femenina (LAF), la máxima categoría nacional.

Augusto Carignano es el presidente del club y contó que: "Estamos contentos porque nos adjudicaron este torneo que será muy importante para nosotros. Seremos la sede y recibiremos a 15 clubes y a la selección argentina. Los clubes se dividirán en en dos zonas y la competencia será en febrero del año que viene".

Cabe destacar que este año las chicas de la primera de vóley del Club Tricolor de la calle Perú fueron campeonas en la Liga Federal en esta temporada y por eso ganaron el ticket a jugar la Liga Nacional 2026.

sub 14 cgsm Regional Sub 14. Hubo partidos de gran nivel y el Club de camiseta Tricolor clasificó a la Copa Argentina con el elenco femenino. Gentileza

Pacífico ganó el torneo Regional Sub 14 Otro motivo para festejar entre hinchas, padres y jugadores, es que CGSM Pacifico organizó este fin de semana que pasó un torneo Regional de Vóley para clubes sub 14 en ambas ramas, donde compitieron 18 equipos de Cuyo. "Salimos campeones con el equipo en damas. Ahora viajaremos a Chapadmalal en noviembre a disputar la Copa Argentina que era la Liga Nacional de menores", puntualizó Augusto Carignano.. En femenino las posiciones fueron 1° Club General San Martín Pacífico 2° San Martín de Porres 3° Leonardo Murialdo En masculino el podio fue 1° Obras de San Juan 2° UVT de San Juan 3°AUSONIA de San Juan