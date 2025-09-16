La imagen que confirma que el gol olímpico de Di María a Boca fue antirreglamentario

Una foto difundida por ESPN muestra que la pelota se encontraba en posición ilícita al momento de ejecutar el córner que terminó en gol olímpico de Di María.

Ángel Di María volvió a ser protagonista con la camiseta de Rosario Central, al convertir un gol olímpico ante Boca Juniors en el Gigante de Arroyito, que sirvió para empatar el partido. Lo cierto es que este tanto, celebrado con euforia total, rápidamente se transformó en tema de discusión por una particular imagen.

Se trata de una fotografía publicada por ESPN, la cual enseña un detalle que pasó inadvertido en el momento del juego: la pelota estaba ubicada fuera del cuarto de círculo al momento de la ejecución.

Embed GOL OLÍMPICO DE DI MARÍA A BOCA.



POR SI LE FALTABA ALGO. pic.twitter.com/eyhXNEBop7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 14, 2025 En el programa Equipo F mostraron que ninguna parte de la pelota se encontraba sobre la línea del área destinada a los tiros de esquina. La instantánea fue tomada desde atrás de Di María y deja en evidencia que el balón no cumplía con la reglamentación vigente.

¿Qué dice el reglamento y el arbitraje? De acuerdo a las reglas de la FIFA, la pelota debe colocarse dentro del cuarto de círculo o, como mínimo, apoyada sobre la línea que lo delimita para que el tiro de esquina sea válido..

image La imagen de la discordia en el gol de Di María En este caso, ni el árbitro asistente Juan Pablo Belatti ni el VAR detectaron la irregularidad. Por lo tanto, el gol olímpico de Di María fue convalidado y subido al marcador sin ningún tipo de revisión de los jueces.