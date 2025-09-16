16 de septiembre de 2025 - 11:48

La imagen que confirma que el gol olímpico de Di María a Boca fue antirreglamentario

Una foto difundida por ESPN muestra que la pelota se encontraba en posición ilícita al momento de ejecutar el córner que terminó en gol olímpico de Di María.

Se trata de una fotografía publicada por ESPN, la cual enseña un detalle que pasó inadvertido en el momento del juego: la pelota estaba ubicada fuera del cuarto de círculo al momento de la ejecución.

En el programa Equipo F mostraron que ninguna parte de la pelota se encontraba sobre la línea del área destinada a los tiros de esquina. La instantánea fue tomada desde atrás de Di María y deja en evidencia que el balón no cumplía con la reglamentación vigente.

¿Qué dice el reglamento y el arbitraje?

De acuerdo a las reglas de la FIFA, la pelota debe colocarse dentro del cuarto de círculo o, como mínimo, apoyada sobre la línea que lo delimita para que el tiro de esquina sea válido..

La imagen de la discordia en el gol de Di Mar&iacute;a

La imagen de la discordia en el gol de Di María

En este caso, ni el árbitro asistente Juan Pablo Belatti ni el VAR detectaron la irregularidad. Por lo tanto, el gol olímpico de Di María fue convalidado y subido al marcador sin ningún tipo de revisión de los jueces.

¿Qué dijo Ángel Di María tras convertir su gol olímpico?

Consultado después del encuentro, Di María se refirió al tanto que volvió a colocar su nombre en las portadas deportivas: “Sabíamos que el chico no venía atajando y que podíamos tener alguna chance de pelota parada jugando ahí cerrado y se terminó dando el gol olímpico”, expresó en zona mixta.

“Tenía algunos (goles olímpicos) y por suerte se me dio acá. Contento por el gol”, sentenció el campeón que venía de marcar un golazo de tiro libre ante Newell’s.

