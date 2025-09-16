16 de septiembre de 2025 - 10:06

¿Una piedra? Se conoció la insólita causa del abandono de Fernando Alonso en Monza

F1. Aston Martin reveló la causa del daño del monoplaza de Fernando Alonso durante el GP de Italia, que lo obligó a abandonar en la vuelta 25.

Fernando Alonso abandonó en la vuelta 25 del GP de Italia

Fernando Alonso abandonó en la vuelta 25 del GP de Italia

Foto:

Por Cristian Reta

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 finalizó con la sólida victoria de Max Verstappen, en tanto que Franco Colapinto terminó en la 17° posición. Lo cierto es que un hecho que marcó la competición fue el abandono de Fernando Alonso, quien no pudo completar la carrera de Monza y este martes se develó el motivo.

Leé además

Joaquín Panichelli y el Colo Barco, figuras en Francia

Diamantes argentinos en Francia: Panichelli y el Colo Barco recibieron un particular apodo en la Ligue 1

Por Cristian Reta
Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Por Cristian Reta

En la vuelta 25, el dos veces campeón del mundo sufrió la rotura de la suspensión delantera de su monoplaza, mientras marchaba en el grupo medio de la clasificación.

image
image
Fernando Alonso, piloto de Aston Martin

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin

La insólita explicación de Aston Martin sobre el abandono de Alonso

Aston Martin informó que la avería no estuvo vinculada con un fallo de conducción ni con un error en la puesta a punto del equipo. Según la investigación interna, la suspensión del coche recibió varios impactos de grava durante la carrera, lo que fue debilitando la pieza hasta provocar la rotura.

“El coche fue golpeado en varios lugares, incluyendo la suspensión. Esos daños, bajo una carga continua de baja intensidad, derivaron en la falla de la pieza”, señalaron desde el equipo.

Diseño sin título (24)
Fernando Alonso, piloto de Aston Martin

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin

"El equipo no era consciente del daño, y el pequeño nivel de carga constante terminó desencadenando en la avería", cerró un portavoz de Aston Martin.

Si bien la escudería no lo detalla, hay que decir que uno de esos impactos se produjo por Lando Norris, quien se salió de la pista en la vuelta 1 mientras luchaba por la primera posición con Verstappen y generó una estela de polvo que apuntó al Aston Martin.

Embed

De esta forma, los británicos descartaron que existieran problemas estructurales previos en el monoplaza. Tampoco se encontró evidencia de que Alonso hubiese provocado la rotura al pasar con brusquedad por los pianos del circuito italiano.

Fernando Alonso, un piloto con mala suerte

El español aseguró por radio en el Gran Premio de Emilia Romaña del mes de mayo que era "el piloto con la peor suerte del mundo". Basado en esta sentencia, el sitio Fórmula Directa enumeró otros abandonos del asturiano propios del infortunio:

  • Tuerca mal colocada (Hungría 2006 & 2009).
  • Colapso del motor por ir a fondo en Pouhon (Bélgica 2017).
  • Obstrucción del conducto de freno por bolsa de sándwich (Baréin 2021).
  • Rotura de pieza de 2€ (Australia 2022).
  • Rotura de suspensión por impacto de una piedra (Italia 2025).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormulaDirecta/status/1967874883200680022&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Violencia en la Liga Mendocina

Polémica en la Liga Mendocina: la grave agresión a un jugador de la UNCuyo que deja secuelas físicas y sanción

Por Cristian Reta
Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, apuntó contra los jugadores del Funebrero

"Cagones" y "Señoritas de cabaret": el presidente de Chacarita y una terrible acusación a sus jugadores

Por Cristian Reta
El gol olímpico de Ángel Di María

La imagen que confirma que el gol olímpico de Di María a Boca fue antirreglamentario

Por Cristian Reta
Vóley. La selección adulta masculina de Argentina dio cuenta de Corea del Sur.

Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación a octavos

Por Gonzalo Tapia