¿Una piedra? Se conoció la insólita causa del abandono de Fernando Alonso en Monza

El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 finalizó con la sólida victoria de Max Verstappen, en tanto que Franco Colapinto terminó en la 17° posición. Lo cierto es que un hecho que marcó la competición fue el abandono de Fernando Alonso , quien no pudo completar la carrera de Monza y este martes se develó el motivo.

En la vuelta 25, el dos veces campeón del mundo sufrió la rotura de la suspensión delantera de su monoplaza, mientras marchaba en el grupo medio de la clasificación.

Aston Martin i nformó que la avería no estuvo vinculada con un fallo de conducción ni con un error en la puesta a punto del equipo. Según la investigación interna, la suspensión del coche recibió varios impactos de grava durante la carrera , lo que fue debilitando la pieza hasta provocar la rotura.

“El coche fue golpeado en varios lugares, incluyendo la suspensión . Esos daños, bajo una carga continua de baja intensidad, derivaron en la falla de la pieza”, señalaron desde el equipo.

"El equipo no era consciente del daño, y el pequeño nivel de carga constante terminó desencadenando en la avería ", cerró un portavoz de Aston Martin.

Si bien la escudería no lo detalla, hay que decir que uno de esos impactos se produjo por Lando Norris, quien se salió de la pista en la vuelta 1 mientras luchaba por la primera posición con Verstappen y generó una estela de polvo que apuntó al Aston Martin.

Embed Momento en el que la grava que despide el McLaren de Norris impacta en el Aston Martin de Alonso, causándole la rotura de la suspensión#F1 pic.twitter.com/30kX80fw4b — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 16, 2025

De esta forma, los británicos descartaron que existieran problemas estructurales previos en el monoplaza. Tampoco se encontró evidencia de que Alonso hubiese provocado la rotura al pasar con brusquedad por los pianos del circuito italiano.

Fernando Alonso, un piloto con mala suerte

El español aseguró por radio en el Gran Premio de Emilia Romaña del mes de mayo que era "el piloto con la peor suerte del mundo". Basado en esta sentencia, el sitio Fórmula Directa enumeró otros abandonos del asturiano propios del infortunio:

Tuerca mal colocada (Hungría 2006 & 2009).

Colapso del motor por ir a fondo en Pouhon (Bélgica 2017).

Obstrucción del conducto de freno por bolsa de sándwich (Baréin 2021).

Rotura de pieza de 2€ (Australia 2022).

Rotura de suspensión por impacto de una piedra (Italia 2025).