Franco Colapinto en riesgo de penalización en su próxima carrera con Alpine

El piloto argentino podría enfrentar una sanción en la grilla del Gran Premio de Azerbaiyán si Alpine decide reemplazar componentes del motor de su A525.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Azerbaiyán con la unidad de potencia de su A525 al límite de uso permitido en la temporada 2025. Lo cierto es que, tras cuatro carreras consecutivas sin cambios, el motor del piloto argentino podría generar una penalización en la grilla si el equipo decide instalar nuevos componentes.

Recordemos que el monoplaza del piloto nacional arrastra la herencia de Jack Doohan, que en seis carreras previas ya había utilizado hasta tres de los cupos permitidos en algunas partes del impulsor fabricado por Renault, como la MGU-H y el turbocompresor, cuyo máximo anual es de cuatro.

El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto

La estrategia de Alpine para Franco Colapinto

Actualmente, Colapinto utiliza su quinto motor de la temporada, tras Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia, y el desgaste podría afectar el rendimiento del auto. Por eso, Alpine analiza reemplazar la unidad de potencia en Bakú, un circuito callejero que exige al máximo a los motores.

De concretarse la modificación, la sanción por un elemento nuevo implicaría cinco puestos de retroceso en la grilla, pero en un trazado como Azerbaiyán, donde la clasificación suele estar marcada por imprevistos y accidentes, la penalización tendría un impacto limitado en la posición de partida. A su vez, contar con componentes frescos podría ser clave de cara a Singapur, un circuito técnico donde la potencia no es tan determinante.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Quiénes son los otros pilotos en riesgo

Además de Colapinto, la FIA tiene en la lista de pilotos con unidades de potencia al límite a:

  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto, aún dispone de un recambio dentro de lo permitido y no corre riesgo de sanción inmediata, teniendo en cuenta que realizó un cambio el Gran Premio pasado en Monza.

Pierre Gasly, piloto de Alpine

Pierre Gasly, piloto de Alpine

La decisión final dependerá del equipo francés, que deberá equilibrar el riesgo de perder posiciones en Azerbaiyán con la necesidad de contar con un motor más confiable para las próximas carreras de la temporada.

¿Cuándo volverá a correr Colapinto?

Franco Colapinto regresará a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, en un circuito callejero que atravesará la ciudad de Bakú. Este será el cronograma completo:

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 5.30 horas
  • Práctica Libre 2. 9 horas

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 5.30 horas
  • Clasificación: 9 horas

Domingo 7 de septiembre

  • Carrera. 8 horas
