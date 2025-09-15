15 de septiembre de 2025 - 09:19

Tensión en Boca: se conoció lo que se dijeron Carlos Palacio y Claudio Úbeda tras el cambio del chileno

Durante el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca, el descontento del volante se hizo visible tras ser reemplazado y lo que dijo fue captado por las cámaras.

La reacción de Carlos Palacios tras el cambio en Boca

Foto:

Por Cristian Reta

Más allá del resultado, el momento más comentado de la noche en el Gigante de Arroyito, no fue el golazo del Fideo, sino un hecho que se produjo en el complemento.

El contundente enojo del chileno Palacios tras ser reemplazado en Boca

A los 28 minutos de la segunda etapa, el entrenador dispuso el ingreso de Alan Velasco en lugar de Carlos Palacios. El volante chileno se retiró con evidente fastidio y al pasar frente al banco de suplentes lanzó una frase hacia el ayudante de campo Claudio Úbeda que no pasó inadvertida para las cámaras de televisión.

Según pudo apreciarse en las imágenes, Palacios expresó: “¿Siempre salgo yo?”, mostrando su disgusto por ser nuevamente el elegido para dejar el campo. En otras repeticiones, lo que se escucha es un “¿Salgo yo, en serio?”, en clara alusión a la decisión técnica.

El malestar del jugador tiene un trasfondo y es que en los últimos partidos del Xeneize, Palacios fue titular, pero en todos terminó siendo sustituido durante la segunda etapa. Esa reiteración habría generado un desgaste en la relación con el cuerpo técnico y una sensación de pérdida de confianza, sumado al problema que arrastra en una de sus rodillas, que le impidió rendir al 100%

Lo cierto es que, desde el entorno del club, el episodio se intentó relativizar y no se hizo mención sobre una posible sanción al jugador, que podría seguir siendo titular el próximo domingo a las 21:15 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo clave para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

