Se conoció la tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras el empate en Rosario

El entrenador del Xeneize tomó una contundente determinación antes de retomar la preparación para el próximo partido en La Bombonera.

Boca Juniors empató 1-1 con Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 y, tras un partido intenso en el Gigante de Arroyito, Miguel Ángel Russo tomó una determinación con el plantel. Los goles de Rodrigo Battaglia y Ángel Di María quedaron atrás, y la mirada se centra en los próximos compromisos del club.

Lo cierto es que la jornada en Rosario tuvo todos los condimentos: el regreso del entrenador al club del que es ídolo, un cruce entre campeones del mundo y un partido vibrante, con gol olímpico incluido.

¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!!!



La decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca Tras el empate, Russo dispuso que los jugadores tuvieran el día libre, en una medida apuntó a que los futbolistas pudieran descansar junto a sus familias y recuperar energías tras un duelo que exigió al máximo al plantel. Según lo planificado, el martes por la tarde, los jugadores volverán a los entrenamientos en el predio que el club posee en Ezeiza, donde se iniciará la preparación para el próximo compromiso de la Liga Profesional.

Hay que decir que esta igualdad en Rosario permitió a Boca mantenerse en los puestos altos de la tabla, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo. Con la mira puesta en lo que viene, Russo busca equilibrar la exigencia competitiva con momentos de recuperación para que el equipo llegue en condiciones óptimas a la recta decisiva.

Miguel Ángel Russo El entrenador de Boca fue dado de alta, luego de permanecer durante tres días internados. Algo que despertó la preocupación de todo el ambiente futbolístico argentino. Gentileza Russo y su estado de salud Tras el encuentro, el técnico también se refirió a las versiones sobre su salud en la conferencia de prensa. “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. El resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo. Mi familia es la primera”, declaró el DT con contundencia.