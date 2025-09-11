Fuego cruzado en AFA: Fassi le pidió perdón a Chiqui Tapia y Toviggino lo tildó de "traidor y mentiroso"

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, le pidió disculpas a Claudio Tapia, mandatario de AFA , a quien enfrentó públicamente en septiembre del año pasado tras un polémico arbitraje de Andrés Merlos en el duelo que Boca eliminó al conjunto cordobés de los octavos de final de la Copa Argentina.

"Me equivoqué", dijo este jueves en una conferencia de prensa en la que también fue autocrítico por el presente de la institución que comanda, con el equipo seriamente comprometido con el descenso. Poco después, Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha del Chiqui, le respondió con un durísimo posteo: "Traidor y mentiroso".

Hace un año, el empresario había sido muy crítico con Tapia: “Te entregué cuatro propuestas distintas para mejorar el fútbol argentino… Chiqui, no juguemos, no juegués con Talleres. El señor Beligoy (N. de la R.: Federico, director nacional de arbitraje) hace expresamente el mandato de lo que vos y tu segmento de gente hace que genere”.

Me sorprende el pedido de disculpas de Andrés Fassi al presidente de la AFA. Al final, Cavagliatto la vio. Primero cayo Luis Fabian Artime, luego Manuel Perez, ahora Andrés Fassi. Que Cordoba esté unido para un futbol Argentino con CORDOBA siendo protagonista en primera… pic.twitter.com/8tHnv55Lde

Tras esas declaraciones y luego de una denuncia penal que recibió de Merlos, quien aseguró que el dirigente se le metió al vestuario con custodios que mostaron armas de fuego y Fassi negó eso y reveló que el juez le dio una piña, el Tribunal de Disciplina de la AFA lo suspendió por dos años.

Ahora, la mirada del presidente sobre la conducción de la casa madre del fútbol argentino cambió rotundamente porque reconoció: “Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio Tapia”. Y agregó: “ Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino, antes de fin de año te estaremos invitando a la segunda etapa de nuestra Ciudad Deportiva”.

El dirigente negó que este giro esté vinculado con la actualidad futbolística de la T, que está 28° en la tabla anual y hoy debería jugar un desempate con Aldosivi para ver cuál desciende a la Primera Nacional: “El descenso no era una posibilidad cuando me junté con Tapia”. Según agregó, en ese encuentro le reconoció que “había sido perjudicial para todos” y asumió su responsabilidad.

Pablo Toviggino, tesorero de AFA, durísimo con Andrés Fassi

Poco después de su rueda de prensa, Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha del Chiqui, le respondió con un durísimo posteo en redes sociales. "¡Qué CARA de PIEDRA que SOS! Seguramente el Presidente Tapia (el Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, sos tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional", lanzó.

"Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA. Pero como además sos cobarde, también denunciaste al hijo del comandante. ¡Con la familia, no! En fin...", disparó Toviggino.

G0lR59jWEAA599v

AFA: la dura realidad de Talleres de Córdoba

En su conferencia de prensa, Fassi analizó la crisis futbolística que atraviesa el club, que en marzo había sido campeón de la Supercopa Internacional contra River y en este Clausura ganó solo un partido con Carlos Tevez, quien asumió tras la renuncia inesperada de Diego Cocca (se fue días antes del comienzo del torneo y sin debutar). “Talleres fue campeón en marzo y Chiqui Tapia entregó la Copa. Tenemos que hacer un mea culpa nosotros, con el cuerpo técnico, y generar en estos nueve partidos que quedan que Talleres logre salir de este mal momento. Confiamos plenamente en nuestro cuerpo técnico encabezado por Carlos Tevez”, expresó.

Fassi señaló que él es "el máximo responsable" del presente de la T y agregó: "No tomé las mejores decisiones deportivas. Cuando uno se acostumbró a ser protagonista se puede cometer el error de que siempre será así y la realidad nos demuestra que no".

Además, se comprometió: "Asumo mi responsabilidad de hacer un Talleres que sea en el día a día, en los partidos, un Talleres con ganas de ser, un Talleres de trascender, de protagonismo. Por eso, hoy, le pido una disculpa a los hinchas. Porque no estamos siendo el Talleres por el que luchamos tantos años".

Sobre lo futbolístico, en la previa a la visita de Talleres ante Tigre este domingo a las 20, concluyó: "Junto a los jugadores hemos hecho una enorme autocrítica. Es normal en el fútbol tener una crisis deportiva".

Por último, se refirió a las elecciones que habrá en la institución el domingo 19 de octubre, especificó: "Venimos de 11 asambleas consecutivas con orden, con superávit, con inversión y crecimiento. Y las elecciones en Talleres son un nuevo paso de crecimiento institucional. Talleres cuenta con el padrón de socios más grande de la historia del fútbol del interior. Serán más de 36 mil socios en condiciones de votar. Talleres es de todos esos socios y eso es un logro de todos”.