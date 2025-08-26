26 de agosto de 2025 - 16:47

Ángel Di María desmintió favoritivos de AFA: "Yo no tengo nada que ver"

El extremo de Rosario Central, Ángel Di María, aseguró que no tiene ayuda especial de la AFA respecto a sus partidos en la Liga Profesional.

Ángel Di María y Claudio Tapia, presidente de AFA

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El referente máximo de la actualidad de Rosario Central,Ángel Di María, se refirió a los comentarios que aseguran que el Canalla recibe ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la diagramación y los arbitrajes en la Liga Profesional, y afirmó que “siempre me meten en todos los quilombos”.

Ángel Di María y otro golazo de antología

Golazo de Ángel Di María y triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newells

Por Emanuel Cenci
Rodolfo Sánchez, uno de los grandes destacados en el Golf Club Andino. 

Golf Club Andino: ya están los clasificados para competir en el Club Praderas de Buenos Aires

Por Redacción Deportes

El arribo del Fideo al fútbol argentino causó una verdadera revolución. Desde lo futbolístico, significó que Rosario Central pueda encontrarse invicto, con el punto alto de superar en el clásico a Newell's. Además, también provocó la vuelta del público visitante a los estadios.

Ángel Di María habló de las supuestas ayudas de AFA:

A pesar de este buen rendimiento, en redes sociales se generó la suspicacia de una posible ayuda de la AFA a Rosario Central desde la llegada de Di María que, sobre esto, respondió: “Lo tomo como algo normal, porque a mí siempre me meten en todos los quilombos. Yo creo que los dos penales que tuvimos fueron claros. Y si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros y no en la posición en la que estamos. No le doy importancia a eso, cada uno puede opinar lo que quiera”.

La principal crítica es que Central no está jugando los domingos, ya que ocupa los horarios de sábados en la tarde.“Los domingos como asado en mi casa, pero yo no tengo nada que ver, no es que lo llamo a ´Chiqui´ Tapia para que ponga los partidos de Central los sábados. Pero bueno, tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego, a esa hora me gusta dormir la siesta” agregó el ex Paris Saint Germain de Francia.

Por otro lado, sobre el nivel con el que se encontró en el fútbol argentino, el jugador de 37 años declaró: “El fútbol argentino está difícil, está muy complicado. La mayoría de los partidos terminan muy ajustados. Mucho se habla de que Alejo (Veliz) o a (Enzo) Copetti les está costando convertir, pero es algo que les está pasando a todos los delanteros. No es fácil, todos los equipos nos juegan con cinco atrás y eso quiere decir que nos respetan mucho”.

Además, le respondió sin nombrarlo al entrenador de River Plate, que había dicho que le costaba la adaptación. “Yo no creo que me esté costando, siento que me adapté muy bien. A veces las cosas no salen pero es por otros factores, esto no es tenis, es fútbol y tiene que ver lo colectivo que tenemos que seguir trabajando” añadió.

Di María y la emoción del clásico: "Mi mamá lloró mucho el sábado"

Ángel Di María
Ángel Di María y otro golazo de antología

Ángel Di María y otro golazo de antología

Por último, Di María analizó lo que fue el clásico de Rosario ante Newell´s donde se definió por un gol suyo a poco para el final: Nosotros desde el primer minuto salimos a ganar el partido. Cuando se te cierran con cinco defensores atrás, se complica entrar. Pero creo que fue un premio a ese intento constante por querer ganar el partido”, marcó.

El tanto le provocó una fuerte emoción a su madre, que lloró con el tiro libre al ángulo. “Cuando volví a mi casa me puse a ver el partido de nuevo y vi que en el segundo tiempo Newell´s solo tuvo la situación de Cocoliso, nada más. Mi mamá lloró mucho el sábado y creo que todavía sigue llorando de emoción. Ella es la que más quería esto y sabía que este partido podía ser una bisagra para desbloquear mi nuevo arranque acá en Central” concluyó.

