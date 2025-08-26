Ángel Di María desmintió favoritivos de AFA: "Yo no tengo nada que ver"

El extremo de Rosario Central, Ángel Di María, aseguró que no tiene ayuda especial de la AFA respecto a sus partidos en la Liga Profesional.

El referente máximo de la actualidad de Rosario Central,Ángel Di María, se refirió a los comentarios que aseguran que el Canalla recibe ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la diagramación y los arbitrajes en la Liga Profesional, y afirmó que “siempre me meten en todos los quilombos”.

El arribo del Fideo al fútbol argentino causó una verdadera revolución. Desde lo futbolístico, significó que Rosario Central pueda encontrarse invicto, con el punto alto de superar en el clásico a Newell's. Además, también provocó la vuelta del público visitante a los estadios.

Ángel Di María habló de las supuestas ayudas de AFA: Embed “Yo no llamo a Chiqui (Tapia) para decirle que nos ponga los sábados. Prefiero dormir la siesta y jugar a la noche pero me toca a las 4 de la tarde. Hubiera pedido todo en ese caso jaja”, declaró Ángel Di Maria con Rosario Central en conferencia de prensa. pic.twitter.com/Rhs4xwmKrH — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) August 26, 2025 A pesar de este buen rendimiento, en redes sociales se generó la suspicacia de una posible ayuda de la AFA a Rosario Central desde la llegada de Di María que, sobre esto, respondió: “Lo tomo como algo normal, porque a mí siempre me meten en todos los quilombos. Yo creo que los dos penales que tuvimos fueron claros. Y si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros y no en la posición en la que estamos. No le doy importancia a eso, cada uno puede opinar lo que quiera”.

La principal crítica es que Central no está jugando los domingos, ya que ocupa los horarios de sábados en la tarde.“Los domingos como asado en mi casa, pero yo no tengo nada que ver, no es que lo llamo a ´Chiqui´ Tapia para que ponga los partidos de Central los sábados. Pero bueno, tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego, a esa hora me gusta dormir la siesta” agregó el ex Paris Saint Germain de Francia.

Por otro lado, sobre el nivel con el que se encontró en el fútbol argentino, el jugador de 37 años declaró: “El fútbol argentino está difícil, está muy complicado. La mayoría de los partidos terminan muy ajustados. Mucho se habla de que Alejo (Veliz) o a (Enzo) Copetti les está costando convertir, pero es algo que les está pasando a todos los delanteros. No es fácil, todos los equipos nos juegan con cinco atrás y eso quiere decir que nos respetan mucho”.