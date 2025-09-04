4 de septiembre de 2025 - 18:34

Imposible contener las lágrimas: AFA publicó un emotivo video de la despedida de Lionel Messi

Lionel Messi podría jugar esta noche su último partido por los puntos en Argentina. Mirá el video que le dedicó AFA.

Lionel Messi, máximo goleador histórico de la Selección Argentina.&nbsp;

Lionel Messi, máximo goleador histórico de la Selección Argentina. 

Un compilado de momentos épicos vividos durante el pasado Mundial de Qatar 2022, cuando el 10 finalmente pudo dejar grabado su nombre en ese selector grupo estelar de los que saben cuánto pesa la Copa del Mundo.

Diego Maradona y Lionel Messi
AFA. Lionel Messi junto a Diego Armando Maradona y la camiseta de la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp; &nbsp;

AFA. Lionel Messi junto a Diego Armando Maradona y la camiseta de la Selección Argentina.

El video esta musicalizado con la canción Pasan las horas de Los Guasones en donde se destaca la frase: «Las noches, excesos que corren de más. Historias pasadas que no hay que olvidar. Yo siento que te vas, siento que te vas

Vale destacar que Argentina recibirá a la Vinotinto desde las 20.30 por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que tiene al equipo nacional como líder absoluto y ya clasificado al Mundial 2026.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

