Imposible contener las lágrimas: AFA publicó un emotivo video de la despedida de Lionel Messi

Los detalles de las entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: ¿La despedida de Lionel Messi?

Lionel Messi y Claudio Tapia repitieron la última cábala del mate antes de las Eliminatorias Sudamericanas

En la antesala de una noche que promete emociones varias, desde la cuenta de AFA Play le dedicaron un video espectacular al capitán del seleccionado argentino.

Un c ompilado de momentos épicos vividos durante el pasado Mundial de Qatar 2022 , cuando el 10 finalmente pudo dejar grabado su nombre en ese selector grupo estelar de los que saben cuánto pesa la Copa del Mundo.

Diego Maradona y Lionel Messi AFA. Lionel Messi junto a Diego Armando Maradona y la camiseta de la Selección Argentina. Gentileza.

El video esta musicalizado con la canción Pasan las horas de Los Guasones en donde se destaca la frase: «Las noches, excesos que corren de más. Historias pasadas que no hay que olvidar. Yo siento que te vas, siento que te vas

Vale destacar que Argentina recibirá a la Vinotinto desde las 20.30 por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que tiene al equipo nacional como líder absoluto y ya clasificado al Mundial 2026.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.